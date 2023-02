Time For Metal – Event Rückblick Januar 2023

Immer zum Zehnten des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Architects am 05.01.2023 in der Jahrhunderthalle Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Kai & Funky von Ton Steine Scherben mit Gymmick am 20.01.2023 in der KielerPumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Clash am 21.01.2023 in der Factory in Magdeburg (den Artikel findet ihr HIER!)

The Amity Affliction mit Support am 22.01.2023 im Schlachthof, Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Katatonia und Solstafir am 25.01.2023 im Huxleys Neue Welt in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Neophobics Albumrelease Above am 28.01.2023 in der Zollkantine in Bremen (den Artikel findet ihr HIER!)

The Epic Apocalypse Tour 2023 am 28.01.2023 in der Hamburger Grossen Freiheit 36 (den Artikel findet ihr HIER!)

Grave Digger auf Knights & Riots Tour ’23“ am 28.01.2023 im Juz Live Club (den Artikel findet ihr HIER!)