The Epic Apocalypse Tour 2023 am 28.01.2023 in der Hamburger Grossen Freiheit 36

Event: The Epic Apocalypse Tour 2023

Bands: Epica, Apocalyptica, Support Wheel

Ort: Grosse Freiheit 36, Hamburg

Datum: 28.01.2023

Kosten: 54,05 € inkl. Gebühren

Zuschauer: ca. 1.600 (ausverkauft)

Genre: Symphonic Metal, Power Metal, Cello Metal, Crossover

Links: https://www.apocalyptica.com/

https://www.epica.nl/

Setlisten:

Apocalyptica

Epica

Wheel Ashes Of The Modern World Grace En Route To Mayhem Rise I’m Not Jesus Shadowmaker I Don’t Care Nothing Else Matters Inquisition Symphony Seek & Destroy In The Hall Of The Mountain King Abyss Of Time – Countdown To Singularity The Essence Of Silence Victims Of Contingency Fools Of Damnation The Final Lullaby Rivers Code Of Life Cry For The Moon Beyond The Matrix Consign To Oblivion Blood Drinker Movement Hyperion Vultures Wheel

Seit 2020 musste die gemeinsame Tour der Niederländer und Finnen immer wieder verschoben werden. Nun läuft bereits der zweite Teil der Europatour. Heute steht der erste Gig bei uns in Deutschland an.

Nicht nur das Datum wurde mehrfach geändert. Stand 2020 noch das Docks auf dem Ticket, wurde das Konzert in die Georg Elser Halle und nun letztendlich in die Grosse Freiheit verlegt. Aber damit mit dem Terminchaos noch nicht Schluss ist, wurde nun auch noch kurzfristig die Uhrzeit geändert. Statt Einlass 19 Uhr öffnen die Tore schon um 18 Uhr, da Wheel bereits 15 Minuten später auf der Bühne den Abend eröffnen sollen. Diese Mail ging von Eventim an seine Kunden, alle anderen bekamen das nicht mit. Auch die Veröffentlichung in Hamburger Zeitungen nützte uns nichts, da wir eine 100 Kilometer weite Anreise zum Event auf uns genommen haben. So bekommen wir leider von der finnischen Prog-Metal-Band aus Helsinki nichts mit.

Grund der Verlegung ist, dass um 23 Uhr in der Grossen Freiheit schon die nächste Veranstaltung beginnt. So ist 22 Uhr „Licht an“ angesagt und der Saal sowie Bühne werden in Windeseile von der Crew geräumt. Wir stehen Punkt 19 Uhr neben dem Fotograben und haben nicht viel Zeit, uns zu akklimatisieren. Bereits 10 Minuten später stehen die Niederländer von Epica auf der Bühne. Abyss Of Time – Countdown To Singularity ist der heutige Opener und kommt vom letztjährigen, achten Studioalbum Omega. Bei Epica ist der Name Programm, Frontfrau Simone Simons ist stimmlich voll da. Die Sechs räumen mächtig ab. Der Sound ist hervorragend. Das Programm beinhaltet einen Querschnitt aus dem bisherigen Schaffen. Simone kommuniziert auf allerbestem Deutsch mit den Fans. Zu Code Of Life ruft sie die Menge auf, ihr mit Feuerzeugen und Handylichtern zu leuchten. Beim folgenden Cry For The Moon lauft der Text in Karaokemanier zum Mitsingen auf der Digiwall mit. Im Gegensatz zu den bisherigen Gigs der Tour in Skandinavien spielen sie ein gekürztes Programm. Wir vermuten, dass es mit den Vorgaben der Grossen Freiheit zu tun hat. So ist nach 70 Minuten bereits Schluss.

Aber auch Apocalyptica bleiben nach dem Umbau nur 70 Minuten für ihr Programm. Schade. Die Finnen beginnen mit dem Opener ihres 2020er-Instrumental-Albums Cell-O. Ashes Of The Modern World weist den Weg und beweist eindrücklich, dass Cello und Metal vortrefflich zueinanderpassen. Mitten in der strukturierten Setliste steht zu I’m Not Jesus dann Franky Perez auf der Bühne. Der amerikanische Sänger von Scars On Broadway nahm mit den Finnen einige Titel auf und war eigentlich nur für die Nordamerikatour angesagt. Nun steht er für drei Songs auf der Bühne. Es folgen noch Shadowmaker und I Don’t Care vom aktuellen Album. Das Apocalyptica covern können, haben sie schon hinlänglich bewiesen. Bevor der Kracher Nothing Else Matters von Metallica ertönt, mischen sie aber auch fremde Songs in ihre eigenen. So endet Shadowmaker mit einem Part aus Killin In The Name und Metallicas Cover Seek & Destroy mit Riffs aus Thunderstruck.

Pünktlich auf die Sekunde verlassen die Finnen die Bühne. Zwei Songs fallen auch hier den Zeitvorgaben zum Opfer. Ich werde versuchen, die letzte deutsche Show in Leipzig zu sehen. Ich hoffe, dass das Haus Auensee solche Vorgaben nicht hat und ich dann dort die ganze Show zu sehen bekomme.