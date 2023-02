Ozzy Osbourne: der Prince of Darkness muss seine Tour absagen

Nun ja, es ist ja nicht so, als hätten wir es nicht alle schon befürchtet bzw. vermutet … aber nun ist es Gewissheit. Der Godfather of Metal, uns allen von seiner Zeit bei Black Sabbath, aber auch von seiner Solokarriere wohlbekannt, muss seine Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Doch lest selbst, was er über seine Facebook-Seite verkündet hat:

„This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans. As you may all know, four years ago, this month, I had a major accident, where I damaged my spine.

My one and only purpose during this time has been to get back on stage. My singing voice is fine. However, after three operations, stem cell treatments, endless physical therapy sessions, and most recently groundbreaking Cybernics (HAL) Treatment, my body is still physically weak.

I am honestly humbled by the way you’ve all patiently held onto your tickets for all this time, but in all good conscience, I have now come to the realization that I’m not physically capable of doing my upcoming European/UK tour dates, as I know I couldn’t deal with the travel required. Believe me when I say that the thought of disappointing my fans really FUCKS ME UP, more than you will ever know.

Never would I have imagined that my touring days would have ended this way. My team is currently coming up with ideas for where I will be able to perform without having to travel from city to city and country to country.

I want to thank my family……my band…….my crew……my longtime friends, Judas Priest, and of course, my fans for their endless dedication, loyalty, and support, and for giving me the life that I never ever dreamed I would have.

I love you all…

Ticket refunds are available at point of purchase.“

„Dies ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge, die ich je mit meinen treuen Fans teilen musste. Wie ihr vielleicht alle wisst, hatte ich diesen Monat vor vier Jahren einen schweren Unfall, bei dem ich meine Wirbelsäule beschädigt habe.

Mein einziger Zweck in dieser Zeit war es, wieder auf die Bühne zu kommen. Meine Singstimme ist in Ordnung. Nach drei Operationen, Stammzellenbehandlungen, endlosen Physiotherapie-Sessions und der neuerdings bahnbrechenden Cybernics (HAL) Behandlung ist mein Körper jedoch immer noch körperlich schwach.

Ehrlich gesagt bin ich demütig darüber, wie ihr alle geduldig eure Tickets für die ganze Zeit festgehalten habt, aber mit gutem Gewissen bin ich jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich physisch nicht in der Lage bin, meine kommenden Europa/UK-Tourtermine zu machen, da ich weiß, dass ich mit dem Reise erforderlich. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass der Gedanke, meine Fans zu enttäuschen, MICH wirklich VERARSCHT, mehr als Sie jemals wissen werden.

Hätte ich mir nie vorstellen können, dass meine Tourentage so enden würden. Mein Team kommt gerade mit Ideen, wo ich auftreten kann, ohne von Stadt zu Stadt und Land zu Land reisen.

Ich möchte meiner Familie danken…… meine Band……. meine Crew…… meine langjährigen Freunde, Judas Priest und natürlich meine Fans für ihren unendlichen Einsatz, Loyalität und Unterstützung und dafür, dass sie mir das Leben gegeben haben, von dem ich mir nie erträumt hätte.

Ich liebe euch alle…

Ticketrückerstattungen sind am Kaufort erhältlich.“

https://www.facebook.com/ozzyosbourne