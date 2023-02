Deimos‘ Dawn: „Anthem Of The Lost“ erscheint am 14.04.2023

Das Debüt der Thrasher Deimos‘ Dawn wird den Titel Anthem Of The Lost tragen und am 14. April auf MDD Records erscheinen. Die Berliner, die „auf der Suche nach dem perfekten Thrash Metal Song“ bereits 2019 in Gröhlgott Marc Grewe (ex-Morgoth) die perfekte Stimme für ihr Vorhaben gefunden haben, bieten darauf gut 45 Minuten lang deftigen Thrash klassischer Prägung, was angesichts Grewes musikalischer Vita vielleicht ungewöhnlich erscheint, aber vom ersten Ton an überzeugt. Ex-Sodom Gitarrist Andy Brings war von Konzept und Musik des Quartetts jedenfalls so angetan, dass er nicht nur Grewes Vocals produziert,- sondern auch fast alle Texte zum Album beigesteuert hat. Für die finale Produktion begab sich die Band in die Hände von Corny Rambadt (u.a.Sodom, Disbelief). Die ersten Töne gibt es mit Deathstar Spangled Banner bereits seit längerem auf ihrem YouTube-Kanal, eine weitere Kostprobe vom Album folgt schon bald! Anthem Of The Lost erscheint als CD und auf Vinyl. Eine Record Release Show ist zudem bereits in Planung und wird am 8. April in Braunschweig stattfinden. Mehr Infos dazu schon in den nächsten Tagen – be prepared!

Links:

https://Deimos-dawn.com/

https://www.facebook.com/Deimosdawn