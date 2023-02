Torrential Thrill: präsentieren neue Single und Video

Dass Hardrock aus Australien stets von hochklassigem Format ist, wissen wir nicht erst seit Airbourne. Mit Torrential Thrill steht eine weitere Band vom fünften Kontinent bereit, um in die Fußstapfen der ganz Großen zu treten. Solider Rock ohne Firlefanz, der keinen Rockmusik-Fan kaltlässt. 2014 gegründet, kann die Band mittlerweile zwei Alben und diverse Tourneen „down under“ vorweisen. Aktuell starten Torrential Thrill mit ihrer neuen Single High Society. Der Titel stammt vom neuen Album State Of Disaster.

Gitarrist Steve Morrell sagt dazu: „In der High Society geht es um Gier und die Anstrengungen, die Menschen unternehmen, um an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen. Die Dinge, die uns wichtig sind. Coole Autos, Kleidung. Es ist ein Stich in das, was wir als Gesellschaft geworden sind, die Korruption, die als Ergebnis des unerbittlichen Strebens nach Macht entsteht, und wie manche Leute alles tun, um an die Spitze dieses Baumes zu gelangen. Diese Themen ziehen sich durch das ganze Album hindurch ziemlich durch.“

Torrential Thrill Line-Up:

Chris Malcher – Guitar, Vocals

Steve Morrell – Guitar, Vocals

Knoxy – Bass, Vocals

Matt Morrell – Drums

https://www.facebook.com/torrentialthrill