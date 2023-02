Dark Embrace: stellen „Personal Hell“ Videoclip online

Am 24. Februar erscheint über Massacre Records das brandneue Studioalbum der spanischen Metal Band Dark Embrace. Die bislang erschienenen Singles Never Seen The Sun sowie der Album Titeltrack gaben bereits einen ersten, deftigen Vorgeschmack auf den kommenden, vierten Longplayer Dark Heavy Metal, heute folgte ein weiterer Nachschlag samt Video zum Song Personal Hell!

„In Personal Hell geht es im Wesentlichen um den Kampf, Depressionen zu entkommen.“, so die Band. „Wie jeder weiß, ist die psychische Gesundheit heutzutage sehr wichtig. Verschwende also nicht deine Zeit damit, sich traurig zu fühlen oder das Interesse an dem zu verlieren, was dir wirklich ist, mach weiter, bevor es zu spät ist.“

Den neuen Dark Embrace Clip zu Personal Hell seht ihr ab sofort hier:

Sowohl von Journalisten als auch von Fans über Jahre in diverse Schubladen gesteckt, handelt es sich bei Dark Heavy Metal um mehr als nur einen Albumtitel – es beschreibt perfekt den Stil von Dark Embrace: Ihr neuestes Werk ist ein Metal-Manifest: Aggressiv und melodisch, triumphal und überzeugend und kommt mit einzigartigem Gesang, beeindruckenden Gitarren, heftigen Drums und großen Symphonien daher.

