Dark Embrace: unterschreiben bei Massacre Records

Massacre Records freut sich sehr, das Signing der galizischen Heavy Metal Band Dark Embrace bekannt geben zu können!

Da Galizien als Land der Hexen bekannt ist und unzählige Legenden und Mythen sein Eigen nennt, ist es kein Wunder, dass die Band aus kreativer Sicht von allem besessen ist, was düster ist. Das spiegelt sich sowohl in ihrem Sound als auch in ihren Texten wider.

Die Band hat bereits zwei Studioalben veröffentlicht und plant, ihr kommendes drittes Album Dark Heavy Metal im Jahr 2022 zu veröffentlichen. Eine digitale Wiederveröffentlichung und sogenannte „re-howled“ Version des vorherigen Albums The Call Of The Wolves ist ebenfalls geplant.

Dark Embrace sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, die ihnen unter anderem Gigs mit Bands wie Masterplan, Amon Amarth oder Sepultura sowie Shows auf dem Vagos Metal Fest einbrachten.

Dark Embrace sind Sänger Oscar Rilo, die Gitarristen Mou Trashno und Markos Villar, Bassist Kike Vilar und Schlagzeuger Julio G. Valladares.

Dark Embrace live:

21.04.2022 ES Barcelona – Sala Bóveda

22.04.2022 ES Pamplona – Sala Totem

23.04.2022 ES Valladolid – Porta Caeli

24.04.2022 ES Gijón – Sala Acapulco

26.04.2022 PT Oporto – Hard Club

27.04.2022 PT Lisboa – RCA Club

28.04.2022 ES Sevilla – Sala X

29.04.2022 ES Almería – Sala EMMA

30.04.2022 ES Valencia – Paberse Club

01.05.2022 ES Madrid – Sala Caracol

04.06.2022 ES Alameda – Camorock Festival

https://www.darkembrace.net

https://www.facebook.com/DarkEmbraceOfficial