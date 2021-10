Custard: veröffentlichen „Imperium Rapax“ am 03.12.2021

Am 3. Dezember 2021 wird das neue Album der deutschen Power Metal Band Custard – Imperium Rapax via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 26. November 2021.

Es ist schon fast Tradition, dass Custard alle vier bis fünf Jahre mit einem neuen Werk um die Ecke kommen. Jetzt sind seit A Realm Of Tales ziemlich genau vier Jahre verstrichen und pünktlich kommt das Quintett aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem neuen Rundling Imperium Rapax daher. Tatsächlich sein mittlerweile siebtes Studioalbum. Unkaputtbar? Es sieht so aus!

Das von Sänger Olli Strasser ins Feld geführte Gespann wird dabei den hohen Ansprüchen aller klassischen Metaller, genau wie der Powermetal-Fraktion, gerecht. Die Songs zeigen sich noch ausgefeilter, die Produktion noch druckvoller, die Umsetzung noch lebendiger als bei den abgefeierten Vorgängeralben. Thematisch haben sich die fünf Herren diesmal das Römische Imperium vorgeknöpft. Schlachtenhymnen im Wechsel mit zutiefst emotionalen Momenten unterstreichen die Vielschichtigkeit der erfahrenen Recken. Eine positive Weiterentwicklung kann in jeder Hinsicht attestiert werden. Songs zum mitgrölen in den Reihen der Legionäre zieren das neueste Werk genauso wie die zerbrechliche Stille nach einer verlorenen Schlacht. Die Dynamik im Songwriting lässt kein Auge trocken und durch die heimischen Lautsprecher weht ein Hauch von Geschichte.

Mit dieser neuerlichen Songsammlung werden Custard nicht nur für die Fans der teutonischen Konkurrenz interessant -hier dürfen Anhänger von Blind Guardian, Grave Digger, Rage und Konsorten absolut blind zuschlagen- sondern es wird auch für Verfechter der britischen Zunft, bestehend aus Priestern und eisernen Jungfrauen, reichlich Stoff geboten. Perfekt? Vielleicht!

Coverartwork: Augusto Peixoto – https://www.deviantart.com/irondoomdesign/gallery

Tracklist:

1. Imperium Rapax

2. Children Of The Wolf

3. In Umbra Aquilae

4. Res Publica

5. Blessed By Baal

6. Blood And Sand

7. The First Empore

8. Gloria Aegypti

9. The Goddess Of Magic And Death

10. Cornua Mortis

11. Furor Teutonicus

12. Ode To The Flames

13. Morituri Te Salutant

14. Quo Vadis

Line-Up:

Oliver Strasser – Vocals

Carsten „Oscar“ Reichart – Guitars

Markus Berghammer – Bass

Stefan Absorber – Guitars

Chris Klapper – Drums

Special Guests:

Marta Gabriel – The Goddess Of Magic And Death – Vocals

Athanasios Karapanos – nearly all Tracks – Vocals

Marinos Tokas – Orchestral Parts and Intros

http://wp.custard.de/

https://www.facebook.com/custardband