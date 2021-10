The Heretic Order: kündigen UK Tour an, veröffentlichen neues Video

Halloween steht vor der Tür und The Heretic Order nehmen dies zum Anlass, ihre Coverversion von Meryful Fates Black Funeral vorzustellen – hört und schaut es euch hier an:

Ende November werden The Heretic Order die italienische Band Extrema zusammen mit Die Kur auf deren Headbanging Party UK Tour 2021 unterstützen:

Tickets gibt es auf https://www.seetickets.com/artist/the-heretic-order/1083828

The Heretic Order live:

24.11.2021 UK Leceister – The Musician Pub

25.11.2021 UK Middlesbrough – Doctor Browns

26.11.2021 UK Leeds – The Fenton

27.11.2021 UK Woverhampton – The Giffard Arms

28.11.2021 UK London – Elektrowerkz

http://thehereticorder.com

https://www.facebook.com/thehereticorder