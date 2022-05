The Heretic Order: veröffentlichen „King Of The Damned“ Single und Video

Die Occult Metal Band The Heretic Order hat ihre neue Single The Conjurer veröffentlicht. Das dazugehörige offizielle Video kann man sich ab sofort hier ansehen:

The Heretic Order werden ihr drittes Album III, am 27. Mai bei Massacre Records veröffentlichen. Es ist ein Album, auf dem wütende Gitarren und donnernde Drums ein Bündel schneller, fieser und härterer Songs ankündigen, die immer noch bösartiges Gift in das Bewusstsein des Hörers tropfen.

Hier kann man es bereits vorbestellen » https://lnk.to/thehereticorderIII

Das Album wurde von Guillermo „Will“ Maya gemsicht und gemastert. Für die Gestaltung des Coverartworks sind Sänger Dominus DF Ragnar und fivemiligrams Artworks verantwortlich. Als Gastmusiker sind Jeremy Gomez (Red Method) und Ays Kura (Die Kur) auf III vertreten.

The Heretic Order live:

19.05.2022 UK Lincolnshire – Showground (Call Of The Wild Festival)

27.05.2022 UK London – Nambucca

06.08.2022 UK Hastings – The Carlisle

02.-10.05.2023 ES Ibiza – HRH Road Trip

