Year Of The Goat: kündigen neues Studioalbum „Trivia Goddess“ an und enthüllen Musikvideo zur ersten Single „Alucarda

Nach sechs langen Jahren kehren die schwedischen Occult Rock-Pioniere Year Of The Goat mit ihrem vierten Studioalbum zurück, das den Titel Trivia Goddess trägt und am 12. September 2025 über Napalm Records veröffentlicht wird.

Begleitet von einem beeindruckenden Musikvideo präsentiert die Band ihre erste Single Alucarda, die die Zuhörer mit einem unwiderstehlich eingängigen 70er-Jahre Hard Rock-Vibe fesselt. Seht es euch hier an:

Die Band erklärt: „Alucarda came to us one late night and told us a story of how girls in particular have been accused of demonic possession, witchcraft and all sorts of evil throughout history. The spirit of Alucarda opened our eyes to the story of German girl Anneliese Michel, who went through 67 Catholic exorcism rites in the seventies and finally died from malnutrition and dehydration, due to neglect by her parents and priests. Anneliese was only one woman in a long row of women and girls mistreated by the misogynic and evil system of the Abrahamic religions.“

Nach den ersten Teilen der Albumtrilogie, dem preisgekrönten Angels Necropolis (2012) und dem vielgelobten Novis Orbis Terrarum Ordinis (2019), schlägt Trivia Goddess einen eigenen, einzigartigen Weg ein.

Trivia Goddess – Trackliste:

1. The Power Of Eve

2. Trivia Goddess

3. Kiss Of A Serpent

4. Mét Agwe

5. The Queen Of Zemargad

6. Alucarda

7. King Of Damnation

8. Crescent Moon

9. Witch Of The Woods

Trivia Goddess wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein wird. Fans können sich auf folgende Optionen freuen:

6-seitiger Digipack

2LP Gatefold in solidem Rot mit D-Seiten-Ätzung

2LP Gatefold in Inkspot Pink Alien Green, inklusive Bonustracks wie The Power Of Eve (Radio Edit), Pride Of Man ( Hamilton Camp -Cover) und Coward Vic ( Chesnut -Cover) als Limited Edition mit 300 Exemplaren weltweit

(Radio Edit), ( -Cover) und ( -Cover) als Limited Edition mit 300 Exemplaren weltweit Digipack und Shirt

Digitales Album

Inspiriert von den bedrückendsten Momenten in der Geschichte der Frauen, taucht das in Norrköping, Schweden, ansässige Dark Rock-Kollektiv tief in die Geschichten realer Frauen ein, die von Kirchen und von Männern eines kleinlichen Gottes als das schwächere Geschlecht abgewertet wurden. In wahrhaft satanischer Manier stellen sie sich den realen Strukturen des Bösen in der Welt entgegen.

Gemischt von Tom Dalgety in den Psalm Studios in Wiltshire, UK, und gemastert von Magnus Lindberg / Magnus Lindberg Productions, kehren Year Of The Goat majestätischer, epischer und melodischer zurück, während sie gleichzeitig böser als je zuvor klingen. Die Wartezeit auf ein neues Studioalbum hat sich gelohnt, denn Trivia Goddess, angetrieben von den dunklen Klängen der 60er und 70er Jahre, zeigt, dass die Band alle Erwartungen übertrifft und ihre vielen Facetten mit Pracht zur Schau stellt. Verneigt euch vor der Trivia Goddess von Year Of The Goat!

Year Of The Goat sind:

Thomas Sabbathi – Gesang & Gitarre

Mikael „Pope“ Popovic – Gesang, Keyboard, Akustikgitarre

Jonas Waldhuber Mattsson – Gitarre & Hintergrundgesang

David Olofsson – Gitarre

Daniel Melo Ortega – Schlagzeug

Marko Kardum – Bass

Elin Gårdfalk – Hintergrundgesang

Year Of The Goat online:

https://www.facebook.com/yearofthegoat/

https://www.instagram.com/yearofthegoatofficial/