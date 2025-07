Amorphis: veröffentlichen majestätische Single ‚Bones‘ vom kommenden Album „Borderland“

Amorphis stellen mit Bones einen besonders kraftvollen Track aus ihrer kommenden Scheibe Borderland vor, die am 26. September 2025 via Reigning Phoenix Music erscheinen wird. Während die erste Single, Light And Shadow, noch von wärmeren Klängen durchzogen war, zeigt Bones die düstere und härtere Seite der Band. Der neue Song lässt gewaltige Riffs und orientalisch anmutende Streicher- und Keyboardklänge aus den mythischen Tiefen der finnischen Seenlandschaft vernehmen, die eine dichte Soundwand bilden. Trotz ihres erhöhten Härtegrades bietet die Single aber auch hoffnungsvolle Momente und gipfelt in einem von Tomi Joutsens unvergleichlichem Klargesang getragenen Refrain. Die Schwere von Bones wird von einem ergreifenden Text untermauert, der sich mit dem harten Überlebenskampf früherer finnischer Generationen beschäftigt, was dem Gesamtwerk zusätzlichen Tiefgang verleiht.

„Ich hatte mir das Ziel gesteckt, zu zeigen, dass auch ein Keyboarder einen Amorphis-Song schreiben kann, der auf schweren Riffs beruht – und überraschenderweise stellt Bones nun den härtesten Song auf Borderland dar“, verrät Tastenexperte Santeri Kallio.

Zu Bones veröffentlicht das Sextett zudem das erste Musikvideo zu seinem neuen Album. Gedreht wurde dieses mit Patric Ullaeus (rEvolver Film, Schweden), der bereits für frühere Amorphis-Clips (u.a. The Moon und Wanderer) verantwortlich zeichnete. Für seinen cinematischen Stil bekannt, hat Ullaeus über die Jahre auch mit anderen Metal-Größen wie In Flames, Arch Enemy oder Primal Fear zusammengearbeitet.

