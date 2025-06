Amorphis: stellen Lyricvideo zu neuer Single ‚Light And Shadow‘ vor

Die finnischen Metal-Ikonen Amorphis haben heute die erste Single aus ihrem kommenden Studiowerk Borderland veröffentlicht. Das Stück Light And Shadow, das im Sinne eines Gegenspiels benachbarter Elemente auch als Metapher des Albumtitels interpretiert werden kann, gewinnt mit erhabenen Klavierklängen, untermalt von einem elektronischen Klangteppich, umgehend die Aufmerksamkeit der Hörerschaft. Mit zunehmender Dauer entwickelt sich der Song zu einer treibenden, mythischen Hymne, die der Welt erneut klarmacht, weshalb Amorphis unangefochten an der Spitze der melancholisch-erhabenen Metal-Kunst stehen.

Santeri Kallio, der die Musik zum Song beigesteuert hat, fügt hinzu: „Ich habe meinen Kopf einfach ausgeschaltet, mich treiben zu lassen und mir keine Gedanken über die Meinung anderer gemacht. Ich wollte mich nicht wiederholen oder gar kopieren, was wir zuvor gemacht haben. Als ich letztendlich Tomis Gesang dazu hörte, wurde mir klar, dass Light And Shadow die perfekte erste Single des Albums ist!“

Das am 26. September 2025 via Reigning Phoenix Music erscheinende Album kann ab sofort in vielerlei Formaten vorbestellt und vorab gespeichert werden.

Borderland wird in den folgenden Konfigurationen erhältlich sein:

– limitiertes Boxset inkl. CD, 2LP-Vinyl und weiteren exklusiven, von der Band ausgewählten Inhalten

– limitiertes CD+2LP-Earbook

– verschiedenes limitiertes farbiges 2LP-Vinyl

– CD-Digipak

– Jewelcase-CD

– digital

Borderland Tracklist:

1. The Circle

2. Bones

3. Dancing Shadow

4. Fog To Fog

5. The Strange

6. Tempest

7. Light And Shadow

8. The Lantern

9. Borderland

10. Despair

Bonustracks (nur CD-Digipak und Vinyl!)

11. War Band

12. Rowan And The Cloud

Nachdem Amorphis ihre vier vorherigen Platten in Schweden eingespielt hatten, wurde Borderland Ende 2024 und Anfang 2025 in Jacob Hansens Studio in Dänemark (u.a. Volbeat, Amaranthe, Primal Fear) aufgenommen. Das Albumartwork stammt dieses Mal vom niederländischen Künstler Marald Van Haasteren (u.a. Metallica, Black Sabbath, Kvelertak, Alcest).

Neben den beiden neuen Gesichtern setzen Amorphis, was die Texte angeht, jedoch weiterhin auf die bewährte Unterstützung Pekka Kainulainens, der seit ihrem 2007er Werk Silent Waters mit an Bord ist und seine Inspiration für Borderland wie folgt kommentiert: „Die Generationen, die vor uns hierher kamen, unsere Vorfahren, mussten sich ebenfalls mit Tod und Zerstörung auseinandersetzen. Um der Mythologie der Menschheit sowie allen Amorphis-Fans ein Denkmal zu setzen, habe ich dieses Mal Zeilen geschrieben, die hoffentlich einen Teil der Demut und Stärke vermitteln, von der die Welt schon immer abhängig gewesen ist.“

Der Titel Borderland hätte nicht passender ausfallen können, denn in ihrer über 30-jährigen Bandgeschichte haben sich Amorphis — Tomi Joutsen (Gesang), Esa Holopainen (Gitarre), Tomi Koivusaari (Gitarre), Olli-Pekka Laine (Bass), Santeri Kallio (Keyboards) und Jan Rechberger (Schlagzeug, Perkussion) — ständig weiterentwickelt und sind auf spannenden musikalischen Pfaden gewandelt. Von ihrem düsteren Death-Metal-Debüt Karelian Isthmus über ihre genreprägenden Melodic-Death-Klassiker der Mittneunziger (Tales From The Thousand Lakes oder Elegy), ihre melodischen Großtaten der 2000er (u.a. Eclipse und Skyforger), bis hin zu Scheiben, mit denen sie das allerbeste ihrer Karrierephasen gekonnt bündelten (bspw. Under The Red Cloud oder Queen Of Time): Was auch immer diese Truppe anfasst, verspricht langanhaltenden Erfolg.

Mit Halo wurden die Finnen 2022 einmal mehr für ihr mutiges musikalisches Schaffen belohnt: Die Scheibe wurde Amorphis’ sechstes Nr.-1-Album in ihrem Heimatland, knackte gar die Top 3 der offiziellen deutschen Charts und bescherte dem Sextett obendrein zwei Emma-Gaala-Trophäen („Band of the Year“ und „Export of the Year“).

Der enorme Eindruck, den Halo zweifelsohne hinterließ, mutierte folglich zu einem wichtigen Faktor für alles, was nun vor uns liegt, denn die Band trat live deutlich kürzer, um sich voll und ganz auf ihr nächstes Kapitel zu fokussieren. Das Resultat ist ein in akribischer Arbeit entstandenes Werk, das auf ihren Platten der jüngsten Vergangenheit aufbaut, während es scheinbar mit Leichtigkeit zeitgemäße neue Elemente in ihre Kunst einfließen lässt. Borderland ist nichts Geringeres als eine organische Fortsetzung ihrer Reise, geprägt von der Erfahrung aus über drei Jahrzehnten und einer unschlagbaren Vision.

Amorphis’ 15. Studioalbum wird pünktlich zu einer Vielzahl an finnischen Headlineshows sowie einer Europa-Arenatour mit Arch Enemy, Eluveitie und Gatecreeper, die am 10. Oktober in Stuttgart beginnen wird, auf den Markt kommen. Alle Termine sowie Ticketinfos findet ihr unten!

Amorphis live:

Blood Dynasty Europatour 2025

w/ Arch Enemy, Eluveitie, Gatecreeper

10.10.2025 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.10.2025 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle

12.10.2025 DE München – Zenith

14.10.2025 HU Budapest – Barba Negra

15.10.2025 AT Wien – Gasometer

17.10.2025 DE Berlin – Columbiahalle

18.10.2025 CZ Prag – Sportovní hala Fortuna

19.10.2025 PL Gliwice – PreZero Arena

21.10.2025 CH Zürich – The Hall

22.10.2025 IT Mailand – Alcatraz

23.10.2025 FR Lyon – Radiant-Bellevue

25.10.2025 ES Madrid – Palacio Vistalegre

27.10.2025 FR Paris – Zénith

28.10.2025 NL Amsterdam – AFAS Live

30.10.2025 UK Wolverhampton – Civic Hall

31.10.2025 UK Manchester – O2 Apollo

01.11.2025 UK London – eventim Apollo

03.11.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

04.11.2025 BE Brüssel – Ancienne Belgique

05.11.2025 DE Leipzig – Haus Auensee

07.11.2025 SE Göteborg – Partille Arena

08.11.2025 SE Stockholm – Annexet

10.11.2025 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

12.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene

13.11.2025 DK Kopenhagen – Poolen

14.11.2025 DE Hannover – Swiss Life Hall

15.11.2025 DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

28./29.11.2025 FI Jyväskylä – John Smith Frozen *Neu*

Borderland Tour 2025

Präsentiert von Grey Beard Concerts & Management

05.12.2025 FI Ikaalinen – Spa & Resort

06.12.2025 FI Kempele – Zemppi Areena

12.12.2025 FI Rauha – Saimaa Areena

13.12.2025 FI Kajaani – Kajaanihalli

18.12.2025 FI Tampere – Tavara-asema

19.12.2025 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo

20.12.2025 FI Turku – Logomo

27.12.2025 FI Lahti – Möysän Musaklubi

31.12.2025 FI Lohja – Spa & Resort

Amorphis sind:

Tomi Joutsen – Gesang

Esa Holopainen – Gitarre

Tomi Koivusaari – Gitarre

Olli-Pekka „Oppu“ Laine – Bass

Santeri Kallio – Keyboards

Jan Rechberger – Schlagzeug, Perkussion