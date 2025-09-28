Amorphis: haben 15. Studioalbum „Borderland“ und neues Video veröffentlicht

Borderland, das 15. Studioalbum der finnischen Metal-Visionäre Amorphis, ist ab sofort via Reigning Phoenix Music erhältlich. Die Scheibe repräsentiert einen gewaltigen Wegabschnitt – eine Kreuzung, deren Überquerung Fans in unerforschte Klanggefilde entführt, die jedoch nach wie vor durch und durch vom einzigartigen Geist der Band benetzt sind. Borderland stellt zudem einen furiosen Weckruf dar, ehe Amorphis diesen Herbst wieder auf den Bühnen zu sehen sein werden.

Borderland ist folglich mehr als nur ein Titel, sondern eine Schwelle, an der die Zukunft an die Vergangenheit anknüpft, Mythen zu bleibenden Erinnerungen werden und Amorphis’ Musik zu einem gigantischen Wegweiser mutiert, der über die Welt wacht. Mit diesem Werk laden Amorphis die Hörerschaft an einen Ort ein, der einerseits Bekanntes bereithält, andererseits aber auch reichlich Neues zu bieten hat. Auf Borderland verschieben sich Sphären, wodurch Klänge für die Ewigkeit entstehen. Hier werden neue Schicksale in Noten gegossen!

Die Reise nach Borderland begann Ende 2024 / Anfang 2025 in Dänemark in Jacob Hansens Studios (Volbeat, Amaranthe, Primal Fear). Meisterlich produziert, steuerte der bekannte niederländische Künstler Marald Van Haasteren (Metallica, Black Sabbath, Kvelertak, Alcest) das hinreißende Artwork bei, während Langzeitlyriker Pekka Kainulainen einmal mehr für die sprachliche Tiefe in Amorphis’ Songs sorgte.

Fokustrack: Fog To Fog

Eines der absoluten Highlights auf der Platte ist zweifelsohne der jetzige Videotrack, Fog To Fog. Ein Stück inspiriert von entlegenen Landschaften und zeitlosen Echos!

Keyboarder Santeri Kallio blickt auf dessen Entstehung zurück: „Ich reiste so weit nach Norden wie irgendwie möglich. Ich war am letzten Eck des Arktischen Meeres, um die Quellen zu finden, die es letztendlich zum Schreiben von Fog To Fog benötigte: tote schwarze Klippen, an denen sich jegliche Gefühle in ewiges Eis verwandeln. Welch’ eine Reise an die norwegischen Fjorde, wo vermutlich nichts und niemand freiwillig wohnt… Wobei? Vielleicht einst die Wikinger! Jedoch eher aufgrund mangelnder Alternativen.“

Vom frostigen Rand der Arktis bis hin zu den Überbleibseln der alten Wikinger spiegelt Fog To Fog ein Abenteuer dar, das von eingefrorenen Erinnerungen und verlassenen Landschaften erzählt, wo die Einsamkeit ein letztes Aufbäumen gegen den Tod darstellt. Die schwarzen Felsen bilden den letzten Widerstand, während in ihren Schatten Erzählungen voller Not und Schicksal gefangen sind. Mit dieser imposanten Reise haben Amorphis ein Denkmal für die Leidensfähigkeit der Menschheit erschaffen, denn in jedem dieser eisigen Atemzüge steckt eine Geschichte, die einst einen Menschen bis ans Limit brachte.

Borderland erweitert einmal mehr die künstlerischen Grenzen des Amorphis-Universums und vereint gekonnt Mystisches und Modernes, Melodie und Härte, Dunkelkeit und Hoffnung. Ein monumentales und zugleich intimes Werk! Amorphis laden ihre Fans in eine Welt ein, in der Veränderung der einzige sichere Faktor ist.

Interview mit Santeri Kallio und Tomi Koivusaari zum neuen Amorphis-Album Borderland

Review zu Borderland

Pre-Listening-Session zu Borderland bei Reigning Phoenix Music

Amorphis live:

Blood Dynasty-Europatour 2025

w/ Arch Enemy, Eluveitie, Gatecreeper

10.10.2025 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.10.2025 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle *Resttickets*

12.10.2025 DE München – Zenith

14.10.2025 HU Budapest – Barba Negra

15.10.2025 AT Wien – Gasometer *Resttickets*

17.10.2025 DE Berlin – Columbiahalle *Resttickets*

18.10.2025 CZ Prag – Sportovní hala Fortuna

19.10.2025 PL Gleiwitz – PreZero Arena *Resttickets*

21.10.2025 CH Zürich – The Hall

22.10.2025 IT Mailand – Alcatraz

23.10.2025 FR Lyon – Radiant-Bellevue *Resttickets*

25.10.2025 ES Madrid – Palacio Vistalegre

27.10.2025 FR Paris – Zénith *Resttickets*

28.10.2025 NL Amsterdam – AFAS Live

30.10.2025 UK Wolverhampton – Civic Hall

31.10.2025 UK Manchester – O2 Apollo

01.11.2025 UK London – eventim Apollo

03.11.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

04.11.2025 BE Brüssel – Ancienne Belgique *Ausverkauft*

05.11.2025 DE Leipzig – Haus Auensee *Resttickets*

07.11.2025 SE Göteborg – Partille Arena

08.11.2025 SE Stockholm – Annexet *Resttickets*

10.11.2025 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

12.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene *Resttickets*

13.11.2025 DK Kopenhagen – Poolen

14.11.2025 DE Hannover – Swiss Life Hall *Resttickets*

15.11.2025 DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Borderland-Tour 2025

Präsentiert von Grey Beard Concerts & Management

29.11.2025 FI Jyväskylä – John Smith Frozen

05.12.2025 FI Ikaalinen – Spa & Resort

06.12.2025 FI Kempele – Zemppi Areena

12.12.2025 FI Lappeenranta – Saimaan Rauha

13.12.2025 FI Kajaani – Kajaani Halli

18.12.2025 FI Tampere – Tavara-asema

19.12.2025 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo

20.12.2025 FI Turku – Logomo

27.12.2025 FI Lahti – Möysän Musaklubi

31.12.2025 FI Lohja – Spa & Resort

29.01. – 02.02.2026 US Miami, FL – 70000 Tons of Metal

27. – 31.07.2026 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest *NEU*

05. – 08.08.2026 CZ Jaroměř – Brutal Assault

06. – 08.08.2026 DE Schlotheim – Party.San Metal Open Air

06. – 09.08.2026 DE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

12. – 15.08.2026 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

13. – 15.08.2026 DE Sulingen – Reload Festival