Amorphis: „Halo“-Goldauszeichnung verleiht Weg zu „Borderland“ zusätzlichen Glanz

Unter einem Vorwand in die Sonic Pump Studios gelockt, sind die finnischen Metal-Ikonen Amorphis von ihrem Label Reigning Phoenix Music (RPM) aufgrund herausragender Verkäufe ihres 2022er-Werks Halo mit goldenen Schallplatten ausgezeichnet worden. Vor Ort traf die Band auf ihr Management sowie Vertriebspersonal und Medien, die der Verleihung in den legendären finnischen Tonstudios beiwohnten, in denen das Sextett über die Jahre neben einigen älteren Alben auch Teile von Halo aufgenommen hat. Eine wohlverdiente Pause, in der Amorphis von dem Erhalt der glänzenden Platten angenehm überrascht wurden, da sie aktuell anlässlich ihres kommenden Albums Borderland (VÖ: 26. September 2025) mit einer Vielzahl an Interviews sowie den Vorbereitungen für die sich anschließenden Liveaktivitäten beschäftigt sind.

Gitarrist Esa Holopainen kommentiert: „Eine goldene Schallplatte zu bekommen, ist heutzutage alles andere als selbstverständlich. Wir sind unserer Hörerschaft sowie unseren Fans unglaublich dankbar für diesen Erfolg, zumal Halo während der Corona-Pandemie unter erschwerten Umständen entstand. Viele Teile nahmen wir zuhause auf, auch wenn wir ab und zu dennoch in unser geliebtes Nachbarland Schweden reisen konnten, um vor Ort daran zu arbeiten. Zudem ist Halo sicherlich nicht das zugänglichste Album des Amorphis-Katalogs. Dennoch bietet es einige besondere Momente, die die Zeit durch die Stereoanlagen der Leute und unsere Liveshows überdauern werden.“

v.l.n.r.: Olli-Pekka „Oppu“ Laine (Bass), Tomi Koivusaari (Gitarre), Santeri Kallio (Keyboards), Jan Rechberger (Schlagzeug, Percussion), Tomi Joutsen (Gesang), Esa Holopainen (Gitarre)

Ursprünglich am 11. Februar 2022 auf den Markt gekommen, gelang es Amorphis mit Halo, zum insgesamt sechsten Mal die Spitze der finnischen Albumcharts zu erobern. Weitere bemerkenswerte Chartpositionen (u.a. Deutschland #3, Schweiz #4, Österreich #7) trugen nicht weniger entscheidend zur erfolgreichen Veröffentlichung bei, die – wie erwähnt – unter eingeschränkten Bedingungen erfolgte.

Ihr neues Album wird Ende September erscheinen, gefolgt von einer Headlinetour durch ihr Heimatland sowie eine Europa-Arenatour mit Arch Enemy, Eluveitie und Gatecreeper. Bestellt Borderland in eurem bevorzugten physischen Format (u.a. als limitiertes Boxset erhältlich) vor und streamt die Scheibe ab ihrer Veröffentlichung, damit Amorphis ihrer Schatzkammer womöglich schon bald eine weitere Goldauszeichnung hinzufügen können: https://amorphis.rpm.link/borderlandPR

Borderland wurde Ende 2024 und Anfang 2025 in Jacob Hansens Studio in Dänemark (u.a. Volbeat, Amaranthe, Primal Fear) aufgenommen. Das Albumartwork stammt vom niederländischen Künstler Marald Van Haasteren (u.a. Metallica, Black Sabbath, Kvelertak, Alcest), während Langzeitpartner Pekka Kainulainen einmal mehr die bedeutsamen Songtexte beisteuerte.

Amorphis live:

20.09.2025 TR Istanbul – Bosphorus Metal Fest

Blood Dynasty-Europatour 2025

w/ Arch Enemy, Eluveitie, Gatecreeper

10.10.2025 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.10.2025 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle *Resttickets*

12.10.2025 DE München – Zenith

14.10.2025 HU Budapest – Barba Negra

15.10.2025 AT Wien – Gasometer *Resttickets*

17.10.2025 DE Berlin – Columbiahalle *Resttickets*

18.10.2025 CZ Prag – Sportovní hala Fortuna

19.10.2025 PL Gleiwitz – PreZero Arena

21.10.2025 CH Zürich – The Hall

22.10.2025 IT Mailand – Alcatraz

23.10.2025 FR Lyon – Radiant-Bellevue *Resttickets*

25.10.2025 ES Madrid – Palacio Vistalegre

27.10.2025 FR Paris – Zénith *Resttickets*

28.10.2025 NL Amsterdam – AFAS Live

30.10.2025 UK Wolverhampton – Civic Hall

31.10.2025 UK Manchester – O2 Apollo

01.11.2025 UK London – eventim Apollo

03.11.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

04.11.2025 BE Brüssel – Ancienne Belgique *Resttickets*

05.11.2025 DE Leipzig – Haus Auensee

07.11.2025 SE Göteborg – Partille Arena

08.11.2025 SE Stockholm – Annexet

10.11.2025 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

12.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene *Resttickets*

13.11.2025 DK Kopenhagen – Poolen

14.11.2025 DE Hannover – Swiss Life Hall *Resttickets*

15.11.2025 DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Borderland-Tour 2025

Präsentiert von Grey Beard Concerts & Management

28./29.11.2025 FI Jyväskylä – John Smith Frozen

05.12.2025 FI Ikaalinen – Spa & Resort

06.12.2025 FI Kempele – Zemppi Areena

12.12.2025 FI Lappeenranta – Saimaan Rauha

13.12.2025 FI Kajaani – Kajaani Halli

18.12.2025 FI Tampere – Tavara-asema

19.12.2025 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo

20.12.2025 FI Turku – Logomo

27.12.2025 FI Lahti – Möysän Musaklubi

31.12.2025 FI Lohja – Spa & Resort

29.01. – 02.02.2026 US Miami, FL – 70,000 Tons of Metal

05. – 08.08.2026 CZ Jaroměř – Brutal Assault *Neu*

06. – 08.08.2026 DE Schlotheim – Party.San Metal Open Air *Neu*

06. – 09.08.2026 DE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival *Neu*

12. – 15.08.2026 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air *Neu*

13. – 15.08.2026 DE Sulingen – Reload Festival *Neu*

