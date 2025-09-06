Linx: veröffentlichen neue Single „One Step“ mit Video

One Step ist ein eingängiger Song, gemeinsam komponiert von Zee und Fred alias Linx. Drummer Fred begann ihn an Silvester mit einem Synthesizer und Frontfrau Zee übernahm diesen anschließend, inspiriert durch ihre Reise mit dem Zug von Los Angeles nach San Diego. One Step vereint in sich Joan Jetts Rock’n’Roll-Vibes mit Goth-Elementen, inspiriert von einem Ereignis in LA. Es geht darum, einem Schwarm nachzujagen und gleichzeitig Träume und Ziele zu verfolgen, um zu beeindrucken und sich in seiner Haut wohlzufühlen!

Die Band aus Montreal ist ein Industrial-Rock-Duo, bestehend aus der vielseitigen Sängerin, Gitarristin, Bassistin, Keyboarderin Zenab Jaber (Spitzname Zee) und dem Schlagzeuger, Keyboarder, Programmierer Frederic Gauthier. Ihre Musik ist eine groovige, schwere, stimmungsvolle, poetische, elektrische und kraftvolle Mischung aus purer Originalität und Einflüssen aus Genres wie Metal, Prog, Rock, Industrial und Soundtracks.

Das rohe Charisma und die hypnotische Bühnenpräsenz von Linx, kombiniert mit der schieren Kraft ihres Sounds, haben bereits für eine treue Fangemeinde und einen beeindruckenden Ruf gesorgt. Ihr lang erwartetes, 13 Titel umfassendes, Debütalbum Annihilation wird dem Hype um diese außergewöhnliche Band mehr als gerecht. Ihre Musik ist kühn, ausladend und elektrisierend, die Texte sind intelligent, introspektiv und manchmal reine Poesie.

Zee ist eine autodidaktische Musikerin und Songwriterin. Sängerin, Gitarristin, Bassistin, Keyboarderin. Frontfrau von Linx und Ex-Bassistin der Punkband The Anti-Queens aus Toronto. Ihr musikalischer Stil kennt keine Grenzen. Ihre Einflüsse reichen von Film Soundtracks, klassischer Musik, Grunge, Metal und Alternative Rock, wobei jedes Genre seine Spuren in ihren Kompositionen hinterlässt. Ihre Herkunft aus dem Nahen Osten verleiht ihrer Arbeit eine einzigartige Tiefe, da sie kulturelle Elemente nahtlos mit ihrem vielfältigen Musikgeschmack verbindet. Sie ist Schauspielerin, Filmemacherin, zertifizierte IATSE-Lichttechnikerin und Bühnenausstatterin und hat an Produktionen wie Jack Ryan, Transformers: Rise Of The Beasts, Scream VI, Seaside, La Recette du Bonheur etc. mitgewirkt.

Sie kreierte auch die Linx-Videos (Crystal Jellyfish, Dream Watcher, One Step, Dead) und führte jeweils Regie. Ein Freigeist, der gerne reist, Herausforderungen liebt, hart arbeitet und Routine hasst.

Fred ist ein ausgebildeter Musiker, der sein Studium an der Musikhochschule abgeschlossen hat. Als Schlagzeuger, Keyboarder und Programmierer ein Meister im Erschaffen neuer Klänge und Klangtexturen. Er nahm 2008 an der TV Show Rock ’n‘ Road Drummer teil und tourte als Live-Schlagzeuger für Bands wie DOT und Projekt F. Eine kreative Kraft mit großer Arbeitsethik.

Tracklist:

The Prey The Hunter Crystal Jellyfish Lost In Between Li3 Periodic Dance Fox N‘ Crow Dream Watcher Dead One Step Love Virus Them 11.13

All Tracks:

Zenab Jaber: Composer, Lyricist

Frederic Gauthier: Composer, Producer