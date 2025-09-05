Frayle: verzaubern mit sinnlicher dritter Single „Heretic“ + Musikvideo

Nachdem die ersten beiden Singles Walking Wounded und Summertime Sadness (Lana Del Rey Cover) sowohl Medien als auch Fans begeisterten, kehren Frayle frisch von ihrer Europatournee mit einer dritten Single zurück: dem schleichenden, doom-rockigen Heretic. Der Track ist auf dem kommenden dritten Album, Heretics & Lullabies, zu finden, das am 10. Oktober 2025 über Napalm Records erscheint.

Das herausragende Heretic reichert das düstere Album mit Heavy-Rock-Elementen und arenatauglichen Drums an und beweist Frayles Vielseitigkeit. Den Track begleitet ein filmreifes Musikvideo.

Frayle über Heretic:

„Heretic handelt von der Natur der Ketzerei, dem spirituellen Kampf und der Ablehnung religiöser Dogmen. Macht uns die Ablehnung spiritueller Konformität und gesellschaftlicher Normen an sich zu ‚schlechten Menschen‘? Ist Gott ein höheres Wesen, das kollektive Unterbewusstsein oder einfach nur ein Ideal? Wir glauben, dass das Vertrauen in sich selbst und die eigene Moral letztendlich dazu führen kann, dass man sein eigener Retter wird. Wir alle sind Götter.“

Weitere Infos zu Frayle und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: