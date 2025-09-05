Eisregen: feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit dem Re-Release von „Krebskolonie” und einem Video zum Titelsong

Nach fast zwei Jahrzehnten erzwungener Stille kehrt das legendäre Album Krebskolonie zurück – ab dem 26. September 2025 endlich wieder legal in Deutschland erhältlich über Massacre Records!

Zum 30-jährigen Jubiläum veröffentlichen die thüringischen Extreme-Metal-Titanen Eisregen ihr berüchtigtstes und kultigstes Werk in einer aufwendig gestalteten Neuauflage. Das zweite Studioalbum der Band erscheint als Deluxe-Digipak-Doppel-CD sowie erstmals als limitierte Doppel-Vinyl-LP – inklusive seltener Live-Bonusaufnahmen vom WGT 2000.

Mit mehreren Top-10-Chartplatzierungen und unermüdlichen Tourneen haben sich Eisregen längst ihren unerschütterlichen Kultstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz erspielt.

Die 2025er-Edition enthält außerdem eine neu interpretierte Fassung eines der bekanntesten Songs der Band: Futter Für Die Schweine – Rezept 2025. Noch immer 100 % Eisregen – diesmal jedoch vegan, politisch korrekt und mit dem für die Band typischen rabenschwarzen Humor.

Zeitgleich erscheint das neue Musikvideo zum Titelsong Krebskolonie, das dem Klassiker des deutschen Extreme Metal mit düsterer Bildsprache, beklemmender Atmosphäre und unverkennbarer „Thüringer Dunkelheit“ neues Leben einhaucht.

Produziert wurde die Neuauflage von Andy Classen im Studio 1 / Bühne, dessen langjährige Zusammenarbeit mit Eisregen den unverwechselbaren Sound der Band geprägt hat. Classen übernahm gemeinsam mit der Band auch Mixing und Mastering und bewahrte so die rohe Intensität, ergänzt durch eine kraftvolle, zeitgemäße Note.

Für das Remastering sorgte Markus Stock im legendären Klangschmiede Studio E, der dem Kultalbum neuen klanglichen Glanz verlieh, ohne seine düstere Essenz zu verfälschen.

Das Cover-Artwork stammt von Svartir Andar Graphix und fängt die Atmosphäre von Krebskolonie auf eindringliche und zeitlose Weise ein.

Krebskolonie ist mehr als ein Album – es ist ein Meilenstein der deutschen Extreme-Metal-Geschichte. Mit dieser Neuauflage beanspruchen Eisregen erneut ihren Platz auf dem Thron und präsentieren die definitive Edition eines Kult-Meisterwerks.

Für alle Fans kompromissloser Dunkelheit, bissiger Texte und unvergesslicher Melodien – das Warten hat ein Ende.

Krebskolonie Tracklist:

CD 1

1. Vorabend Der Schlacht

2. Nachtgeburt

3. Scharlachrotes Kleid

4. Krebskolonie

5. Für Euch Die Ihr Lebt

6.Das Kleine Leben

7. Blassblaue Lippen

8. Abglanz Vom Licht

9. Futter Für Die Schweine – Rezept 2025

10. Thüringen

CD 2

1. Leichenlager – Live WGT 2000

2. Des Heilands Haut – Live WGT 2000

3. Nachtgeburt – Live WGT 2000

4. Krebskolonie – Live WGT 2000

5. Thüringen – Live WGT 2000

Diesen Herbst begeben sich Eisregen auf Headliner Tournee.

30 Jahre Eisregen – Krebskolonie Live 2025

26./27.09.2025 – Erfurt, From Hell “Heimatfest 2.0”

17.10.2025 – Cham, LA Event Halle

18.10.2025 – Leipzig, Hellraiser

24.10.2025 – Bochum, Matrix

25.10.2025 – Berlin, Orwo Haus

01.11.2025 – Herford, Kulturwerk

07.11.2025 – Heidelberg, Halle02

21.11.2025 – München, Backstage

27.12.2025 – Waltershaus, Gleisdreieck “3. Thüringer Rauhnacht”

Eisregen sind

M. Roth – Vocals

Yantit – Drums

Bursche Lenz – Guitars, Bass

2T – Violin

DF – Keyboards