Eisregen: haben neues Video zu „Nachtgeburt“ veröffentlicht

Nach fast zwei Jahrzehnten zwangsweiser Stille kehrt das legendäre Eisregen-Album Krebskolonie endlich zurück und ist ab sofort über Massacre Records erhältlich!

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums bringen die Thüringer Extreme-Metal-Titanen Eisregen ihr berüchtigtstes und kultigstes Album zurück. Das zweite Album der Band erscheint erneut als Deluxe-Digipak-Doppel-CD und – zum ersten Mal – als limitierte Doppel-Vinyl-LP, einschließlich seltener Live-Bonusaufnahmen vom WGT 2000.

Mit zahlreichen Kult-Alben, die die deutschen Top-10-Charts stürmten, haben Eisregen durch unermüdliche Tourneen und legendäre Live-Auftritte längst ihren Kultstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter Beweis gestellt.

Mit dieser lang erwarteten Neuauflage und der Veröffentlichung von Nachtgeburt erobern Eisregen ihren Thron zurück und liefern die definitive Edition eines Kult-Meisterwerks.

Weitere Infos zu Eisregen, zum „neuen“ Album Krebskolonie und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: