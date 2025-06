Hörnerfest 2025: die Running Order steht

Das Veranstaltungsteam des diesjährigen Hörnerfests 2025 in Brande-Hörnerkirchen, bei Elmshorn, hat die Running Order bekannt gegeben. Wer frühzeitig anreist, kann bereits am Mittwoch, dem 25.06.2025 auf der kleinen Marktbühne erste musikalische Kost genießen. Die Hauptbühne öffnet am Donnerstag, dem 26.06.2025, um 15 Uhr mit den dänischen Folkmetallern Trold. Headliner sind am Donnerstag Mr. Hurley & Die Pulveraffen.

Die Runningorder des Hörnerfests 2025 im Detail:

Hauptbühne:

Do., 26.06.25:

Trold 15:00 – 15:45

Katerfahrt 16:15 – 17:05

Groggy Dogs 17:35 – 18:30

Hamradun 19:00 – 19:50

Das Niveau 20:20 – 21:20

Pulveraffen 22:00 – 23:20

Aephanemer 23:50 – 00:50

Fr., 27.06.25:

Blodiga Skald 12:00 – 12:50

Folkrim 13:15 – 14:05

Cultus Ferox 14:35 – 15:35

Nini 16:05 – 17:00

Ragnaröek 17:30 – 18:30

Manky Melters 19:00 – 20:00

Korpiklaani 20:40 – 22:10

Eihwar 22:40 – 23:40

Belore 00:10 – 01:10

​Sa., 28.06.25:

Corvidae 12:00 – 12:45

Nathanael 13:15 – 14:00

Suidakra 14:30 – 15:20

Sagenbringer 15:50 – 16:45

Reliquiae 17:15 – 18:10

Cesair 18:40 – 19:35

Jolly Jackers 20:05 – 21:05

Eisregen 21:35 – 23:00

Cruachan 23:30 – 00:40

Marktbühne:

Mittwoch: ab 20:00 Uhr: A-Polizei

Donnerstag: Jona und Band + Rahel Katharina

Freitag: Taurus Ferus

Samstag: SPP und die 7 Generäle

Gaukler: Ritter Reiner

Feuershow: Freitag und Samstag vor der finalen Band

Time For Metal wird vor Ort sein und unter anderem für den reibungslosen Ablauf der Autogrammstunden sorgen. Achtet auf die Aushänge an unserem Stand bezüglich der Zeiten.

