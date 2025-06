One Fall: entfachen kollektive Wut auf neuer EP „Cut & Run“

Die Melodic-Punk-Band One Fall aus Salem (USA) meldet sich mit einer kompromisslosen neuen EP zurück. Cut & Run, erschienen am 05.06.2025, ist ein 15-minütiger Aufschrei gegen soziale Ungleichheit, systemische Unterdrückung – und eine wütende, melodische Kampfansage an die politische Realität in den USA 2025.

Mit ihrer Mischung aus Skatepunk-Energie, 80s-Metal-Riffs und unerschütterlicher Haltung liefern One Fall ihre bislang intensivste Veröffentlichung ab. Sängerin Helen McWilliams: „Es geht um gerechte Wut, um Überleben – und um den Wunsch, dieser Hölle zu entkommen.“

Tracks wie The Modern Age oder Lights Out (Love and Class Warfare) setzen sich mit Themen wie struktureller Gewalt, Klassenkampf und Überlebenswillen auseinander, ohne den Blick für Hoffnung und Gemeinschaft zu verlieren. Auch musikalisch wagt das Quartett mehr: Vom High-Speed-Rager bis zur düsteren Hymne mit Pop-Appeal ist alles dabei – inklusive prominenter Gastauftritte u.a. von Mitgliedern von Oh The Humanity, The Iron Roses und Blame It On Whitman.

Die EP wurde in Zusammenarbeit mit Kyle Paradis in den New Alliance Studios in Somerville aufgenommen und wird am 08.08.2025 bei einer Vinyl-Release-Show im Deep Cuts in Medford gefeiert. Danach geht’s weiter zur Donde la Abuela Fest in der Dominikanischen Republik im November.

Wer auf politische Klartext-Lyrics, schneidende Riffs und große Gefühle steht, sollte Cut & Run auf dem Radar haben – diese EP tut weh, weckt auf und gibt Hoffnung zugleich.