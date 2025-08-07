Frayle: kündigen neues Album „Heretics & Lullabies“ für den 10.10.2025 an

Nach ihrer beklemmend düsteren Single Walking Wounded – von Revolver als einer der stärksten Tracks der Woche und als „exquisitely funereal“ gefeiert – geben die Doom-Avantgardisten Frayle aus Cleveland nun Details zu ihrem dritten Studioalbum bekannt: Heretics & Lullabies erscheint am 10. Oktober 2025 über Napalm Records!

Frayle haben sich in den letzten Jahren als eine der eindrucksvollsten und eigenständigsten Stimmen im modernen Doom-Metal etabliert. Ihr unverkennbarer Sound vereint von okkulten Themen durchtränkte Schwere mit Blackgaze-Elementen zu einer Atmosphäre zwischen Ritual und Traumzustand. Mit Heretics & Lullabies verfeinern sie ihre Vision weiter – hypnotisch, düster und tief emotional. Im Zentrum stehen die geisterhafte Stimme von Gwyn Strang und die wuchtigen, dichten Gitarren-Chöre von Sean Bilovecky. Gemeinsam erschaffen sie, was sie selbst als „Wiegenlieder des Chaos“ bezeichnen.

Begleitend zur Albumankündigung veröffentlichen Frayle außerdem einen neuen Song: Lana Del Reys Summertime Sadness wird in der Cover-Version zu einer atmosphärisch-finsteren Klangreise. Die vertrauten Melodien glühen nur noch schwach unter einer schweren, nebligen Doom-Decke – der perfekte Soundtrack für das letzte Aufleuchten des Sommers, bevor der Herbst Einzug hält.

Frayle über das Cover von Summertime Sadness:

„Wir waren schon immer Fans von Songs mit einer melancholischen Note – ganz unabhängig vom Genre. Als wir Summertime Sadness zum ersten Mal hörten, war das ein besonderer Moment. Bei diesem Song hat einfach alles gepasst, ohne große Anstrengung. Es war der erste Roh-Mix, den wir von unserem Produzenten zurückbekamen. Er hatte eine Pause direkt vor dem Atemzug eingefügt, der in den ersten Refrain führt – und in dem Moment wussten wir: Das hier ist etwas Besonderes.“

Nach vielbeachteten Auftritten auf internationalen Festivals wie Damnation, Desertfest, Soul Crusher, Gloomnar, Post Fest und Inkcarceration kündigen Frayle an, das Publikum weltweit mit Heretics & Lullabies in ihren Bann zu ziehen.

Aufgenommen von der Band selbst und produziert, gemischt und gemastert von Aaron Chaparian bei Iron Audio (u.a. Bleeding Through, Harms Way), ist Heretics & Lullabies ein absolutes Muss für alle Fans von Doom, Post-Metal oder atmosphärischem Alternative Rock – und zugleich eine kristallklare Reise durch düstere Klangwelten, die trotz ihrer Schwere stets zugänglich bleibt.

Das Album eröffnet mit der ersten Single Walking Wounded – eine flüsternde Soundwand, die sich mit Gänsehaut erzeugenden Harmonien in die Gehörgänge fräst. Die düstere Atmosphäre setzt sich in Summertime Sadness fort – einer vollkommen neu interpretierten, von Doom durchtränkten Coverversion des gleichnamigen Hits von Lana Del Rey. Mit Boo folgt eine mitreißende Hymne im Midtempo-Bereich, die gesangliche Vielschichtigkeit mit kraftvollen Hooks verbindet – düstere Gitarrenklänge, funkelnde Atmosphäre und donnerndes Schlagwerk inklusive. Im Mittelteil des Albums entfalten Tracks wie Demons und Glass Blown Heart eine morbide Poesie zu entrückten Melodien, während die langsameren Stücke Souvenirs Of Your Betrayal – ein tief persönlicher Blick in den Abgrund nach einem schmerzhaften Verrat – und Run die drückende Schönheit intensivieren. Gwyn Strangs eindringender Gesang verleiht diesen Songs einen nahezu sirenenhaften Sog. Mit dem unter die Haut gehenden Hymn For The Living und der herausragenden Single Heretic erhält das Album eine kraftvolle Rockkante und stadiontaugliche Drums, bevor es mit dem droneartigen, melodischen Meisterwerk Only Just Once seinen Abschluss findet – ein unvergesslicher Schlussakt für dieses monumentale Doom-Epos. Ketzer und Heuchler aufgepasst: Heretics & Lullabies gräbt sich tief in die dunkelsten Winkel der Seele – und mit jedem weiteren Hören wird sein Bann stärker.

Heretics & Lullabies Tracklist:

1. Walking Wounded

2. Summertime Sadness

3. Boo

4. Demons

5. Souvenirs Of Your Betrayal

6. Glass Blown Heart

7. Hymn For The Living

8. Run

9. Heretic

10. Only Just Once

Heretics & Lullabies wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1 LP Inkspot White/Red with 8-Page Booklet (available via Napalm Records international mailorder only, limited to 400)

– 1 LP Gatefold Black

– 1 Digipak CD

– Digital Album

Frayle haben außerdem gestern im polnischen Kattowitz ihre Headliner-Tour durch Europa gestartet. Es folgen Festival-Highlights wie Brutal Assault, Bloodstock, Summer Breeze sowie weitere Termine.

Frayle 2025 live:

06.08.25 CZ – Josefov / Fortress Josefov

08.08.25 BE – Kortrijk / Alcatraz

10.08.25 UK – Derbyshire / Bloodstock

11.08.25 DE – Köln / Helios37

12.08.25 DE – Frankfurt am Main / Frankfurt Am Main

13.08.25 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

16.08.25 DE – Hamburg / Turmzimmer 27.08.25 NL – Haarlem / Patronaat

Frayle sind:

Gwyn Strang – Vocals

Sean Bilovecky – Guitar