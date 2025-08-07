Aversions Crown: veröffentlichen neue Single „Throne Of Ecstasy“ vom in Kürze erscheinenden Album „Kill All Idols“

Die neueste Single mit dem Titel Throne Of Ecstasy stammt von der langjährigen deutschen Black/Thrash-Legende Desaster. Der Track ist Teil des zehnten Studioalbums Kill All Idols, das am 22. August über Metal Blade Records veröffentlicht wird. Seht euch das Video hier an:

Der Gründungs-Gitarrist Infernal erläutert zu Throne Of Ecstasy: „The song is a traditional Desaster black/thrash song, which immediately encourages headbanging and fist-raising in the middle part. The riffs were created spontaneously in the rehearsal room during one of the legendary sessions with lots of (of course legal) stimulants and only had to be arranged a little. It was an easy birth! The songs that emerged from jams are usually our best.“

Kill All Idols wurde im Proberaum der Band zusammen mit ihrem Live-Mixer Jan „Janosch„ Gensheimer aufgenommen und von Greg Wilkinson von Autopsy in seinem eigenen Earhammer Studio in Oakland, Kalifornien, gemischt und gemastert. Infernal merkt an: „Greg managed to give our sound a new guise. The collaboration with him was absolutely perfect and we have rarely been so satisfied after an album production.“

Seit 1989 bringen Desaster ihre einzigartigen und unheiligen Kreationen des extremen Metals hervor. Nach einer vierjährigen Pause seit dem von der Kritik gefeierten Album Churches Without Saints mussten die Fans erneut Geduld aufbringen, werden jedoch mit den Ergebnissen mehr als belohnt.

Mehr Informationen zu Desaster (inklusive der Tour-Termine für 2025) und ihrem kommenden Album Kill All Idols findet ihr hier:

