The Smashing Pumpkins am 03.08.2025 im Schloss Ludwigsburg

Event: The Smashing Pumpkins – The Aghori Tour

Künstler: The Smashing Pumpkins

Ort: Ludwigsburg, Schloss

Datum: 03.08.2025

Genre: Alternative Rock

Besucher: ca. 5000

Eine der beliebtesten Bands der 80er-Jahre waren und sind die Alternative Rocker von The Smashing Pumpkins. Billy Corgan, James Ilha, D’arcy Wretzky und Jimmy Chamberlin verzauberten eine ganze Generation mit ihrem teils eigenwilligen, massiven Gitarrenrock und dem teils emotionalen, psychedelisch angehauchten Sound, der sich über sechs Alben bis zur ihrer Auflösung 2000 zog. Seit ihrer Wiedergründung 2006 kamen weitere fünf Werke hinzu. Fleißig war die Band um Kopf und Mastermind Billy Corgan schon immer, und dass sie auch nach so vielen Jahren das Publikum verzaubern können, zeigen sie gerade eindrucksvoll bei ihrer kleinen, aber feinen Europatour, bei der auch ein paar ausgewählte deutsche Städte nicht fehlen dürfen.

Auch Ludwigsburg gehört zum Kreis der erwählten Städte, die vor allem mit ihrer eindrucksvollen Schlosskulisse punkten können. Obwohl keine Vorband spielt, fangen die Pumpkins, wie nach Plan, um 20 Uhr an. Eine ganz schön lange Zeit müssen die 5.000 Fans da ausharren, bis es endlich losgeht, denn Einlass ist um 17 Uhr. Aber ein paar Promotion-Aktionen und Essens- und Getränkeangebote sorgen für Kurzweil.

Die futuristisch angelegte Bühne erinnert mit ihren metallenen Figuren an den Mann aus Blech aus dem Zauberer Von Oz und die Lasershow intensiviert das Bühnenerlebnis. Nur noch einer kann das Gesamtbild noch optimieren: Billy Corgan. Obwohl in die Jahre gekommen und mit Glatze, strahlt er genauso viel Charisma aus wie immer und ist die schillernde Figur heute Abend, um die sich alles dreht. In schwarz-weiß flatterndem Anzug zieht er alle Blicke auf sich und, natürlich, auf seine Kunst an der Gitarre, die – sowie die seiner Mitstreiter – mehr als 18-mal gewechselt wird. Dafür ist der Sound auch vom Feinsten und es bedarf auch nur wenige Ansagen von Billy, das Publikum feiert jede Nummer mit und ist voller Ehrfurcht über das Können der Band, die das Jubiläum von Mellon Collie And The Infinite Sadness mit ihrer Tour feiert, dem erfolgreichsten Doppelalbum aller Zeiten.

Die Rückkehr von Ilha und Chamerlin 2018 war bestimmt die beste Entscheidung für die Band. Das Zusammenspiel funktioniert immer noch perfekt, Unterstützung gibt es von den Livemusikern Kiki Wong (Gitarre) und Jack Bates (Bass), die sich bestens in das Bandgefüge eingliedern. Kleine Scherze fallen über das Castle, den King of the Castle oder Corgans und Ilhas Dialoge, wie big wohl der nächste Song ist. Das Set umfasst alles Songs, die big sind: Heavy Metal Machine, Pentagrams, Today, Muzzle, 1979, Edin, Porcelina Of The Vast Oceans, Sighommi, Mayonaise, das Berlin Cover Take My Breath Away, 999, Disarm, Tonight, Jellybelly, If There Is A God, Bodies, Ava Adore, Zero oder The Everlasting Gaze, angelehnt an N.I.B. von Black Sabbath.

Im letzten Drittel der zwei Stunden taut Billy richtiggehend auf, feixt mit James, ob er Spaß hat, stattet auch den anderen Mitgliedern einen Besuch auf der Bühne ab und fordert das Publikum zum Spaßhaben auf. „Are you feeling good?“, tönt es durch die Reihen. Begeisterte Zurufe schallen als Antwort zurück. Mit vielen „We love you“-Bekundungen ist nach zwei Stunden die Show zu Ende und die Fans sehen sich in einem wahren Plektrum-Regen von Kiki Wong, der auf sie niederprasselt. Show und Musik vom Feinsten, wie man es von The Smashing Pumkins kennt. Auf jeden Fall das Prädikat empfehlenswert.