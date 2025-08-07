KMFDM: touren im Februar und März 2026 durch Europa

Die Fans in Europa können sich freuen, denn der Ultra-Heavy-Beat kehrt endlich im Februar und März 2026 auf die Bühne zurück. Die deutschen Pioniere des elektronischen und industriellen Rocks, KMFDM, werden insgesamt 16 Konzerte in Festlandeuropa geben. Unterstützt werden sie dabei von ihren Freunden und nun ebenfalls bei Metropolis Records unter Vertrag stehenden Jesus On Extasy, die bei ausgewählten Shows mit von der Partie sein werden. Ursprünglich hatten die beiden Gruppen bereits 2022 eine gemeinsame Tour angekündigt, die jedoch verschoben und schließlich abgesagt wurde.

KMFDM feierten 2024 ihr 40-jähriges Bestehen, ein Jahr, in dem sie zweimal durch Nordamerika tourten und ein neues Album mit dem Titel Let Go veröffentlichten. Zudem erschien in diesem Jahr das dritte Soloalbum von der Co-Sängerin Lucia Cifarelli mit dem Titel No God Here sowie eine Deluxe-Edition zum 30-jährigen Jubiläum der Sin Sex & Salvation EP von PIG vs KMFDM.

KMFDM – Europe Tour 2026

Special Guests: I Ya Toya & Jesus On Extasy

21.02.26 Oberhausen (DE) Kulttempel

22.02.26 Eindhoven (NL) De Effenaar

24.02.26 Paris (FR) Petit Bain

25.02.26 Lausanne (CH) Les Docks

26.02.26 Winterthur (CH) Gaswerk

27.02.26 Milan (IT) Legend Club

01.03.26 Budapest (HU) A38

03.03.26 Bratislava (SI) Majestic Club

04.03.26 Prague (CZ) Palac Akropolis

05.03.26 Krakow (PL) Hype Park

06.03.26 Berlin (DE) Gretchen

07.03.26 Warsaw (PL) Proxima

08.03.26 Leipzig (DE) Moritzbastei

10.03.26 Gothenburg (SE) Pustervik

11.03.26 Stockholm (SE) Slaktkyrkan

12.03.26 Copenhagen (DK) venue TBC

Cifarelli tourte kürzlich in den USA als Vorband für Lords Of Acid, die ebenfalls bei Metropolis Records unter Vertrag stehen und bald neue Musik veröffentlichen werden.

