KMFDM: touren im Februar und März 2026 durch Europa

Die Fans in Europa können sich freuen, denn der Ultra-Heavy-Beat kehrt endlich im Februar und März 2026 auf die Bühne zurück. Die deutschen Pioniere des elektronischen und industriellen Rocks, KMFDM, werden insgesamt 16 Konzerte in Festlandeuropa geben. Unterstützt werden sie dabei von ihren Freunden und nun ebenfalls bei Metropolis Records unter Vertrag stehenden Jesus On Extasy, die bei ausgewählten Shows mit von der Partie sein werden. Ursprünglich hatten die beiden Gruppen bereits 2022 eine gemeinsame Tour angekündigt, die jedoch verschoben und schließlich abgesagt wurde.
KMFDM feierten 2024 ihr 40-jähriges Bestehen, ein Jahr, in dem sie zweimal durch Nordamerika tourten und ein neues Album mit dem Titel Let Go veröffentlichten. Zudem erschien in diesem Jahr das dritte Soloalbum von der Co-Sängerin Lucia Cifarelli mit dem Titel No God Here sowie eine Deluxe-Edition zum 30-jährigen Jubiläum der Sin Sex & Salvation EP von PIG vs KMFDM.
KMFDM – Europe Tour 2026
Special Guests: I Ya Toya & Jesus On Extasy
21.02.26 Oberhausen (DE) Kulttempel
22.02.26 Eindhoven (NL) De Effenaar
24.02.26 Paris (FR) Petit Bain
25.02.26 Lausanne (CH) Les Docks
26.02.26 Winterthur (CH) Gaswerk
27.02.26 Milan (IT) Legend Club
01.03.26 Budapest (HU) A38
03.03.26 Bratislava (SI) Majestic Club
04.03.26 Prague (CZ) Palac Akropolis
05.03.26 Krakow (PL) Hype Park
06.03.26 Berlin (DE) Gretchen
07.03.26 Warsaw (PL) Proxima
08.03.26 Leipzig (DE) Moritzbastei
10.03.26 Gothenburg (SE) Pustervik
11.03.26 Stockholm (SE) Slaktkyrkan
12.03.26 Copenhagen (DK) venue TBC
Cifarelli tourte kürzlich in den USA als Vorband für Lords Of Acid, die ebenfalls bei Metropolis Records unter Vertrag stehen und bald neue Musik veröffentlichen werden.
