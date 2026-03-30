Saint Agnes: veröffentlichen neue Single „The Ghost“ vom kommenden Studioalbum „Your God Fearing Days Are About To Begin“

Die Londoner Band Saint Agnes zieht euch mit ihrer neuen Single The Ghost direkt auf die Tanzfläche – ein energiegeladener Punk-Industrial-Kracher, der euch mitten in der Nacht in Ekstase versetzt. Es ist der vierte Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Your God Fearing Days Are About To Begin und ihre bisher direkteste Verschmelzung von Verletzlichkeit und Körperlichkeit.

Hört euch The Ghost hier an:

Frontfrau Kitty A. Austen erklärt: “I wrote it about often feeling like I disappear, I become invisible in certain settings, certain situations. Words fail me and I merge into the background. I envisioned dancing, surrounded by people, but feeling completely on my own. It’s the soundtrack to a hot, sweaty night in a vampire nightclub, the blood rave just before dawn. Euphoria washes over the bodies as the dark driving beats pulsate through the club. We’ve turned my sadness into a banger and now we can dance to it.”

Der Song verwandelt Isolation in Bewegung, eine einsame Erfahrung in etwas Gemeinschaftliches und Körperliches.

Your God Fearing Days Are About To Begin – Trackliste:

Good Boy The Ghost The Father, The Son And The Holy Beast The Beast Song For Mia Everything You Denied The Blood Beat (Angel In The Marble) Gods Of War Get Them Out Where Do I Begin?

Kittys Stimme, ihre Vision und ihre Unberechenbarkeit prägen jeden Aspekt der sich stetig weiterentwickelnden Welt der Band. Im Zentrum steht ihre kreative Partnerschaft mit Jon James Tufnell – eine Beziehung, die von Spannung, Vertrauen und dem gemeinsamen Bestreben geprägt ist, etwas Fesselndes und Umfassendes zu schaffen.

Inspiriert von der Intensität von Nine Inch Nails, dem genreübergreifenden Chaos von Poppy und dem euphorischen, filmischen Storytelling von Lorde, machen Saint Agnes Musik für bewegte Körper, in der intime Texte, rohe Gitarren und pulsierende Beats zu etwas Konfrontativem und zugleich Ekstatischem verschmelzen.

Die Band, die sich selbst als „Kontrollfreaks“ bezeichnet, kuratiert jeden Aspekt ihrer Arbeit obsessiv. Diesmal gingen sie noch einen Schritt weiter und holten sich den Mixer Jim Pinder (Sleep Token, Bring Me The Horizon) ins Boot, um die Wirkung ihrer Produktion zu verstärken, ohne ihre Vision zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist ihr bisher direktestes und ausgereiftestes Album.

Nachdem Saint Agnes kürzlich Konzerte mit Last Train (in Frankreich), Ghostkid (in Deutschland), Vukovi (in Großbritannien) und einen vielbeachteten Auftritt beim SXSW (in den USA) absolviert haben, sind sie nun wieder mit INME auf Tournee durch Großbritannien.

Saint Agnes sind:

Kitty A. Austen – Gesang, Gitarre

Jon James Tufnell – Gitarre, Gesang, Synthesizer, Programmierung

Andrew Head – Schlagzeug

Saint Agnes online:

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