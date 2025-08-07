Car Bomb – Tiles Whispers Dreams (EP)

Artist: Car Bomb

Herkunft: Rockville Centre, New York, USA

Album: Tiles Whispers Dreams (EP)

Spiellänge: 11:57 Minuten

Genre: Mathcore, Progressive Metal

Release: 01.08.2025

Label: Self-released

Links: Bandcamp

Bandmitglieder:

Gesang – Michael Dafferner

Gitarre – Greg Kubacki

Bassitarre – Jon Modell

Schlagzeug – Elliot Hoffman

Tracklist:

1. Blindsides

2. Paroxysm

3. Tiles Whisper Dreams



Die US-amerikanische Mathcore-Band Car Bomb verbreitet seit 25 Jahren metallischen Wahnsinn. Noch immer gerne als irrer Mix aus The Dillinger Escape Plan und Meshuggah beschrieben, sind Car Bomb mit ihrem gleichermaßen anspruchsvollen wie irritierenden Sound freilich längst Eigenmarke.

Das Album Mordial (2019) liegt schon eine Weile zurück, die letzte Veröffentlichung Live In Santa Cruz erschien 2023. Zum Geburtstag schenken sich Car Bomb und den Fans mit Tiles Whispers Dreams eine EP mit lediglich drei Liedern, die jedoch alles enthält, was die Band auszeichnet: komplexe Rhythmen, ungewöhnliche Gitarrensounds, Dissonanzen, schwere Riffs, verträumte Klänge, sphärischer Gesang, brutale Screams.

In rund 12 Minuten sprengen euch Car Bomb routiniert das Hirn. Blindsides fliegt wie ein Raumschiff durch einen Strudel aus Schlagzeuggewitter und Dissonanzen, während irre Riffs erst ein Duell mit Michael Dafferners Gesang austragen und sich dann irgendwann doch umarmen. Ein schöner Trip, für den Car Bomb ein mitreißendes Video im Anime-Stil liefern.

Paroxysm legt einen drauf und erzeugt einen von chaotischen Rhythmen und intensiver Härte getriebenen Ausnahmezustand. Ihr kennt den Spruch mit „voll in die Fresse„. Das ist das Lied dazu, das leider – oder vielleicht zum Glück? – schon nach knapp drei Minuten vorbei ist.

Das Intro von Tiles Whispers Dreams suggeriert kurz eine Verschnaufpause, aber das ist natürlich eine Falle. Tatsächlich ist der Titeltrack das zugänglichste Stück der EP, das neben aller Experimentierfreude auch fast konventionelle Passagen enthält. Fast. Ein progressiver Track mit technischer Finesse und Headbanger-Garantie.