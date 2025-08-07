Aversions Crown: haben ihr neues Musikvideos zu „Castigation Choir“ veröffentlicht

Die aus Brisbanes pulsierendem Metal-Underground stammende Band Aversions Crown kehrt mit ihrem neuen Werk A Voice From The Outer Dark zurück, das jetzt über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Die dreiteilige EP, die eine erneuerte Absicht, brutale Evolution und totale Vernichtung verkörpert, stellt das erste neue Material der Band seit mehreren Jahren dar und markiert ein mutiges neues Kapitel in Klang und Vision.

Gerade veröffentlichten Aversions Crown das Musikvideo zu dem mitreißenden neuen Track Castigation Choir. Schnell, intensiv und unerbittlich beschwört der Song Visionen göttlicher Zornes, verbrannter Erde und den endgültigen Zusammenbruch der Menschheit – eine Endzeit-Hymne, die durch Feuer, Donner und die Präzision des Deathcore vermittelt wird. Das Musikvideo, das von Colin Jeffs inszeniert wurde, kann hier angesehen werden:

Aversions Crown-Mitglied Chris Cougan äußert sich dazu: „Castigation Choir is Aversions Crown at our most savage. Rhythmically punishing and thematically apocalyptic. It sets the tone for A Voice From The Outer Dark, we’ve pushed ourselves deeper into the bleak and the brutal, and this EP is just the beginning.“

Mehr Informationen zu Aversions Crown und ihrer brandneuen EP A Voice From The Outer Dark findet ihr hier:

