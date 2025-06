Aversions Crown: kündigen ihre neue EP „A Voice From The Outer Dark“ an, die am 05.08. erscheint

Aversions Crown, entstanden aus Brisbanes brodelndem Metal-Underground, kehren mit A Voice From The Outer Dark aus der Leere zurück. Die EP, die am 5. August über Nuclear Blast Records erscheint, ist ein dreiteiliges Statement für neuen Schwung, brutale Weiterentwicklung und totale Vernichtung. Als erstes neues Material der Band seit mehreren Jahren markiert die EP ein mutiges neues Kapitel in Klang und Bild.

Vor zwei Tagen veröffentlichte die Band ein Musikvideo zum donnernden ersten Track und Albumtitel A Voice From The Outer Dark. Seht euch das an Matrix erinnernde und unter der Regie von Colin Jeffs entstandene Musikvideo hier an:

Aversions Crown kommentieren: „This song marks the beginning of a new chapter for us. We’ve been quiet for a few years now, but that silence was the calm before something much heavier. A Voice From The Outer Dark is the first signal that we’re back, and this time we’re not coming in peace.“

A Voice From The Outer Dark – Tracklist:

1. A Voice From The Outer Dark

2. Deathbed Lamentations

3. Castigation Choir

A Voice From The Outer Dark fängt Aversions Crown in einer neuen Phase kreativer Intensität ein. Die EP destilliert alles, was die Band ist – und was sie werden will – in drei Tracks purer Wildheit. Konzeptionell erforscht die Band weiterhin existenzielle und kosmische Horrorthemen, verwischt die Grenzen zwischen Science-Fiction und spiritueller Vernichtung und kanalisiert den Klang einer Welt, die sich von innen heraus selbst zerreißt. Der neue Sänger Alex Teyen (ehemals Black Tongue) signalisiert einen grundlegenden Wandel.

A Voice From The Outer Dark wurde im Oktober 2024 aufgenommen. Produziert wurde es von Lance Prenc und Edward Sklavos. Prenc war auch für Mix und Mastering verantwortlich, während Sklavos für die Tontechnik zuständig war. Das Cover-Artwork der EP stammt von Róbert A Borbás (alias Grindesign).

Aversions Crown sind:

Alex Teyen | Gesang

Chris Cougan | Gitarre

Mick Jeffery | Gitarre

Jayden Mason | Schlagzeug

Aversions Crownonline:

https://www.facebook.com/AversionsCrown/

https://www.instagram.com/aversions_crown/