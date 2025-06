Vestige: verarbeiten Trauma mit neuer Single „Envy“

Die französische Modern-Metal-Band Vestige veröffentlicht ihre kraftvolle neue Single Envy – ein erschütternder und zugleich kathartischer Aufschrei, geprägt von den Narben eines Kindheitstraumas. Nach ihrem gefeierten Debütalbum Janis markiert dieser neue Track einen mutigen Bruch im kreativen Werdegang der Band: keine Fortsetzung, sondern eine Abrechnung.

Envy verbindet Post-Metal-Atmosphäre mit einer intensiven Melodie und fängt den unbeständigen Raum zwischen Zerbrechlichkeit und Wut ein. Der Song entfaltet sich langsam und bedächtig – klare, traurige Passagen weichen eruptiver Verzerrung, während Shoegaze-Texturen auf messerscharfes Riffing und hämmernde Drums treffen.

Ausgehend von einem tief autobiografischen Moment lässt Sänger und Songwriter Théodore Rondeau eine Zeit häuslicher Gewalt Revue passieren und setzt sich mit der psychischen Kontrolle und Demütigung durch den eifersüchtigen Partner einer Bezugsperson auseinander. Der Text wechselt zwischen emotionaler Bloßstellung und Trotz: „You never broke me / You tried“, beteuert er, bevor er fleht: „Let me shine away from your controlling games.“ In Momenten extremer Verletzlichkeit wird der Song zu einem Akt des Benennens und Zurückforderns: „Envy is always seen / It hides from your words.“

Vestige feiern in knapp zwei Wochen sein Debüt beim Hellfest 2025, einem der kultigsten Metal-Festivals Europas. Dieser Auftritt markiert einen wichtigen Meilenstein in ihrem Aufstieg – und beinhaltet die Live-Premiere von Envy, das nach der heutigen offiziellen Veröffentlichung zum ersten Mal aufgeführt wird. Für Vestige wird die Bühne zu einer Erweiterung der emotionalen Tiefe ihrer Musik: eindringlich, intensiv und schonungslos ehrlich.

Das Video zu Envy könnt ihr hier ansehen:

Streamt Envy hier.

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 2×12″ Vinyl Gatefold – Black

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold

Vestige sind:

Théo dore Rondeau – Gesang, Gitarre

Thomas Petit – Gitarre

Pierre-André Krauzer – Bass

Quentin Regnault – Schlagzeug

Vestige online:

https://linktr.ee/vestigemusic