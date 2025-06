Memories Of A Lost Soul: veröffentlichen weiteren Song „Immortal Rites“ vom kommenden Album

In wenigen Tagen, am 13. Juni, wird das Album Songs From The Restless Oblivion von Memories Of A Lost Soul, den Pionieren der italienischen Death/Black Metal-Szene, das Licht der Welt erblicken! Immortal Rites ist die zweite Single aus dem kommenden Album, deren offizielles Video von Noxifer (aka Gianfranco Logiudice), dem Schlagzeuger der Band, stammt.

Seht euch das Video zu Immortal Rites hier an:

Für die alten Fans der Band wird dieser neue Song keine Überraschung sein. Für diejenigen, die die Band nicht kennen, aber Rotting Christ, Dark Tranquility und Cradle Of Filth zu ihren Lieblingsbands zählen, wird Immortal Rites, wie auch das Album, das am 13. Juni erscheint, ein Muss sein!

Mehr Informationen zu Memories Of A Lost Soul und ihrem in Kürze erscheinenden Album Songs From The Restless Oblivion findet ihr hier:

