Memories Of A Lost Soul: enthüllen das Cover ihres kommenden Albums

Songs From The Restless Oblivion markiert das sechste Kapitel in der Karriere von Memories Of A Lost Soul, die nun ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Das Album erscheint am 13. Juni und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Die Band enthüllt schon jetzt das Cover-Artwork, das von Schlagzeuger Noxifer gestaltet wurde, sowie die zugehörige Trackliste.

Songs From The Restless Oblivion – Trackliste:

1. The Dark Knight Descends

2. Immortal Rites

3. Darkness Within

4. Trough These Mortal Eyes

5. Two Dividing Souls

6. Requiem Of Eternal Souls

7. The Clockwork Part2

8. Into This Maze Of Torment

9. Shattered Like The Sun

10. Prone To Revolting

11. Melancholy Of The Endless Night

Als Pioniere der italienischen Death/Black-Szene erreichen Memories Of A Lost Soul mit diesem Album ein Maß an Reife und Professionalität, das in ihrer Geschichte seinesgleichen sucht. Ihr Sound wird absolut persönlich und durchläuft verschiedene emotionale Zustände im gesamten Spektrum des Extreme Metal. Die Band bewegt sich von der Wut und Aggression des Death Metal zur dunklen und bösartigen Essenz des Black Metal, von den symphonischen und progressiven Elementen ihrer Arrangements zu einem makabren und erschreckenden Gothic Metal. All dies basiert auf einer extrem kraftvollen und klaren Produktion, die aus den Lost Soul Studios stammt, die von Buzz selbst geleitet werden.

Songs From The Restless Oblivion bietet zudem die Gelegenheit, die neue Besetzung vorzustellen: Neben Noxifer (Schlagzeug) und dem historischen Leader Buzz (Gitarre und Gesang) begrüßt die Band die neuen Mitglieder Dysphoria (Keyboards) und Taz (Bass).

Diejenigen, die die Band schon immer geliebt haben, werden von den neuen Songs absolut begeistert sein. Für alle, die sie noch nicht kennen: Wenn Rotting Christ, Dark Tranquility und Cradle Of Filth zu euren Lieblingsbands gehören, ist Songs From The Restless Oblivion ein absolutes Muss!

Memories Of A Lost Soul online:

https://www.facebook.com/memoriesofalostsoulofficial