24/7 Diva Heaven mit FrauPaul am 11.04.2025 im Lübecker Treibsand

Während es in der MuK schon um 18 Uhr begann, steht hier die Showtime auf 21:30 Uhr. Die Songs von FrauPaul stehen im Fokus ihres Debütalbums, das vor gut acht Wochen das Licht der Welt erblickt hat. Hol Mir Die Sterne Zurück heißt es, bewegt sich zwischen Punk und schnellem Indie und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Band aus der Wahlheimat Hamburg ist sehr vielen hier im Saal gänzlich unbekannt. Sie erfahren aber viel Zuspruch und ihr Gig wird abgefeiert. Nach dem Gig geht das Album am Merchstand schnell weg. Die Bühne des TreibsAND ist recht breit. So stehen die Mädels sehr weit auseinander und können nicht wie auf den kleinen Bühnen gewohnt energiegeladen miteinander agieren. Das Schlagzeug von Linda Sidaro steht auf einem Podest über den beiden Saitenartistinnen Lisa Paul (Gitarre) und Mary Vonk (Bass). Fünf der elf Songs sind vom neuen Album, das sich bei mir schon seit vier Wochen dreht. Da konnte ich die Band schon als Support von Montreal in der Kieler Pumpe sehen. Die drei versprühen unglaublich gute Laune und kommen mit ihrem deutschsprachigen Punk sehr gut an, auch wenn die Halle noch nicht vollends gefüllt ist.

Katharina Ott-Alavi (Gesang, Gitarre), Karoline Paschedag (Bass) und Marie Westphal (Schlagzeug) halten sich nicht lange im Schnack auf, sondern legen furios los. Erst später begrüßt Katharina ihre Eltern, die zu einem Überraschungsbesuch nach Lübeck gekommen sind. Im Oktober 2024 erschien ihr lang ersehntes zweites Album Gift, das sich nahtlos an das schon erwähnte Debüt Stress anfügt. Die Setliste umfasst ein Spiegelbild beider Alben. Die Mädels geben richtig Gas und bringen mit ihrer Show die Menge richtig in Wallung. Die Menge, das sind etwa 150 Fans, die sich in dem kleinen alternativen Club versammelt haben. In der Zugabe springt Katharina von der Bühne, spielt im Publikum weiter. Um wieder auf die Bühne zu kommen, drückt sie die Gitarre einem weiblichen Fan in die Hand, die total überrascht, so gut sie kann, weiterspielt. Bis Mitternacht entlädt sich das Soundgewitter. Natürlich lässt sie nach dem letzten Song die Fender Jaguar mit einem Dauerton auf der Bühne liegen. Leider können wir nicht abwarten, dass die Mädels wie gewohnt zu den Fans in den Saal kommen. In sieben Stunden ruft 250 Kilometer weiter schon wieder die Arbeit …

Fazit: Ein Abend, der sich wie immer lohnt. Sowohl FrauPaul als auch 24/7 Diva Heaven sind für sich sehenswert. In diesem Doppelpack für unter 20 Euro ist es jeden Cent wert!