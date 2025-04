Infamous Stiffs: Track „Evel Mann“ im Jason Statham Film „A Working Man“ zu hören

Die Punkrocker Infamous Stiffs aus Südkalifornien haben ihre neueste Single Loose Screwz von ihrer kommenden EP The Ornery Six veröffentlicht, die insgesamt sechs Songs umfasst. Die Band äußerte sich zur neuen Single: „There is a lot of craziness here in America and you get ripped here and torn there. Mix that up in a song with a touch of optimism sprinkled in and you have Loose Screwz.“

Das Video zu Loose Screwz kann hier angesehen werden:

Stream Loose Screwz: hier

Infamous Stiffs freuen sich außerdem, bekannt zu geben, dass die dritte Single von The Ornery Six mit dem Titel Evel Mann im neuen Film A Working Man von Jason Statham zu hören ist. Seht euch das Promo-Video zu A Working Man hier an:

Der Film wurde am 28. März in den Kinos veröffentlicht. Der Pre-Save für die Single beginnt am 23. Mai, und das Veröffentlichungsdatum ist der 6. Juni.

The Ornery Six – Trackliste:

1. No Static

2. Loose Screwz

3. Evel Mann

4. Lonesoul

5. Walk Away

6. Top Secret

Alle Songs wurden von Scott Wilkins, Mark Pananides, Troy Takaki und David Bach geschrieben. Die Songs wurden von David Irish in den Pot Of Gold Studios aufgenommen, gemischt und produziert.

Infamous Stiffs erschienen 2019 auf der Bildfläche, kurz bevor die Welt stillstand. Die Mitglieder stammen aus verschiedenen Städten Südkaliforniens und haben Jahrzehnte damit verbracht, Punkrock in verschiedenen Formationen zu spielen – alle Wege führten letztendlich zu dem einzigartigen Sound von Infamous Stiffs. Ein unermüdlicher Angriff aus lauten, ansteckenden Hooks und Grooves, der einen zum Schreien, Schütteln und Tanzen bringt!

Infamous Stiffs Bandmitglieder:

Scott Wilkins (Verbal Abuse, Electric Frankenstein) – Gesang

Mark Pananides (Junkyard) – Gitarre

Troy Takaki (Boneless Ones) – Bass

David Bach (House Of Wheels, Adam Sandler’s Band und derzeitiges Mitglied von The Avengers) – Schlagzeug

