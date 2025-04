Mr. Hurley & Die Pulveraffen am 17.04.2025 im Rosenhof Osnabrück

Event: Blaudonnerstag-Konzert

Band: Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Vorband/Nachband: Storm Seeker / Kilkenny Band

Ort: Rosenhof Osnabrück

Datum: 17.04.2025

Zuschauer: 850 (ausverkauft)

Genre: Piratenrock

Links: www.pulveraffen.de, www.storm-seeker.com, www.kilkenny-band.com

Nach einer für uns wirklich langen Konzert-Abstinenz über die Wintermonate geht es heute zum legendären Blaudonnerstag von Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Einlass ist für 18:30 Uhr angekündigt und es haben sich bereits lange Schlangen vor dem Rosenhof in Osnabrück gebildet. Das Event hat Tradition und als Heimspiel der Piratenband ist es auch immer sehr schnell ausverkauft.

Natürlich haben wir wie so oft unsere Rosenhof-Getränkekarte verdamelt und müssen uns erst mal für eine neue anstellen. Das ehemalige Kino ist seit einigen Jahren komplett bargeldfrei, aber irgendwie vergessen wir das immer wieder. Ich würde mich auch gerne am Merch umsehen, aber es ist so gerammelt voll im Foyer, dass ich den Stand hinter den Menschen nur erahnen kann. Wir suchen uns also stattdessen schon mal ein Plätzchen am Fotograben und harren der Dinge, die da kommen.

Um 19:30 Uhr soll es losgehen und immer wieder beginnt sporadischer Jubel, der alle Blicke in Richtung Bühne schnellen lässt, doch mehr passiert nicht. Die ersten Theorien werden aufgestellt: Die Vorband hat sich vielleicht verspätet – der Einlass hat zu lange gedauert – was immer es ist, wir werden es heute nicht mehr erfahren.

Um 19:55 startet mit Storm Seeker die erste Band des Abends. Die Piraten-Folk-Metal-Band gibt direkt Vollgas, und das Duett von Sänger Manuel Depryck und Drehleier-Spielerin Fabienne Kirschke gefällt mir richtig gut. Die Ansage des Frontmanns: „Die nächsten 30 Minuten gehört ihr uns!“, darf man ernst nehmen, denn sie pressen in das knappe Zeitfenster einen Song nach dem anderen. Hier wird nicht lange geschnackt, hier wird abgeliefert. Mir macht es wirklich Spaß, zuzusehen. Der Keyboarder mit dem dauerhaft wehenden Haar, was einen Eindruck von steifer Brise vermittelt, und die rauchige Stimme des Sängers passen zum Seemann-Image. Auch dass sie auf Englisch performen, finde ich eine wirklich eine gute Kombi zu Mr. Hurley. Das Publikum geht toll mit, und dass das im März erschienene Album Set The Sails Platz 47 der Charts erreicht hat, gibt ihnen ebenfalls recht mit dem, was sie dort tun. Wer sich live überzeugen möchte, hat die Chance auf ihrer Herbsttour. Am 03.10.2025 legt ihr Schiff erneut in Osnabrück an.

Die Umbauphase ist ruckzuck rum und um 21 Uhr startet der heutige Gastgeber mit Affentotenkopp seine Show. Das Publikum ist sofort voll dabei und der Saal brodelt. Ob Tortuga oder Achterbahn Am Achterdeck, bei den heute in großer Zahl erschienenen eingefleischten Fans sitzt jede Textzeile. Frenetisch singen sie schließlich immer wieder den Refrain von Meine Schnauze und vereiteln damit jegliche Bemühung der Band, eine Ansage zu machen. Mr. Hurley hat sichtlich Spaß, während Der Einäugige Morgan wieder und wieder versucht, für Ruhe zu sorgen. Zu guter Letzt kann er dann doch noch auf das spezielle Blaudonnerstags-Merch in Form von Shirts und Patches hinweisen. Und auch darauf, dass die Early-Bird-Tickets fürs nächste Jahr bereits in diesem Moment ausverkauft sind.

Die Zeit wurde von Buckteeth Bannock genutzt, um sich ins Publikum zu begeben. Und welcher Song könnte an dieser Stelle besser passen, als Mitt’n Rein.

Anschließend folgt mit Piraten ein neuer Song vom Album S.O.S., das am 05.09.2025 erscheinen wird. Band und Publikum feiern ihn gleichermaßen und hinterher sitzt Morgan selig lächelnd hinter seinem Schlagzeug und freut sich, wie viel Spaß der Song live macht. Die Tour zu S.O.S. startet am 03.10.2025 in Köln, spätestens dort könnt ihr euch selbst überzeugen. Zu den Gassenhauern Leuchtturm und Mitt’n Hut brauche ich wohl nicht viel zu schreiben, dieser Abend ist einfach eine einzige große Party.

Nun ist Pegleg Peggy mit Mann Über Bord an der Reihe und wird von Vorband-Sängerin Fabienne Kirschke und Julie Ann Cimino-Boyle von der Kilkenny Band tatkräftig unterstützt. Den ganzen Abend beobachte ich schon den Ordner vor uns, dessen Mimik vermuten lässt, dass er Mr. Hurley noch nicht live erlebt hat. Immer wieder wechselt sein Gesichtsausdruck von irritiert über besorgt zu verwirrt zu amüsiert und wieder zurück. Ich meine, was denkt man wohl, wenn man sich vor einem Publikum mit Piratenoutfits wiederfindet, die ständig rudern, Bier in die Luft strecken, grölen und seltsame Texte mitsingen. Aber als er dann die über ihm explodierende Konfettikanone mit Humor nimmt, bin ich mir sicher, dass auch er einen guten Abend hat.

Auf Unser Untergang und Santa Sangria folgt Komm Zur Marine – wie üblich mit Trommeleinlage und Fahnenschwenken. Mr. Hurley lässt es sich nicht nehmen, eine Runde auf den Händen übers Publikum zu schwimmen und muss feststellen, dass das früher auch schon mal einfacher war. Ja, auch Piraten altern …

Nach What Shall We Do With The Drunken Sailor gibt es kurz Unruhe im Publikum, weil ein Crowdsurfer abgestürzt ist, doch augenscheinlich ist nichts Schlimmeres passiert und im nächsten Moment taucht auch schon die komplette Band in der Menge auf und performt Trink Schnell Aus.

Hol Uns Der Teufel leitet so langsam die Schlussphase dieses tollen Abends ein. Doch es soll noch ein besonderer Moment folgen. Nach einer klaren Ansage zur politischen Einstellung der Band wird der Song Der Haifisch, unterstützt von Crewmitgliedern, Kelkenny Band und Storm Seeker, mit schwenkenden Fahnen gemeinsam performt, während sie ein Banner hochhalten auf dem „Ahoi! – und fuck die AFD!“ steht.

Zum krönenden Abschluss gibt es dann noch ein Medley aus Pulveraffen-Songs und mit Blau Wie Das Meer ist dann die Sause beendet.

Doch halt … es ist Blaudonnerstag und traditionell endet dieser Abend nicht mit dem Auftritt des Hauptacts, sondern es gibt noch eine ordentliche After-Show-Party, diesmal mit der Kelkenny Band aus dem benachbarten Bohmte. Leider kommen wir in diesen Genuss heute nicht, da unser Babysitter-Slot kurz vor dem Ende ist. Aber wir begeben uns trotzdem sehr glücklich und zufrieden auf den Heimweg. Mr. Hurley & Die Pulveraffen im Rosenhof ist halt immer ein sicherer Hafen für eine gute Party!