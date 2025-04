Nightsteel: veröffentlichen brandneues Album und Video zu „Darkness Reigns“

Die aufstrebende griechische Heavy-Metal-Band Nightsteel hat am 11. April 2025 ihr mit Spannung erwartetes, selbstbetiteltes Debütalbum Nightsteel über Cosmic Fire Records veröffentlicht.

Seht euch das offizielle Video zur mitreißenden Heavy-Metal-Hymne Darkness Reigns hier an:

Darkness Reigns ist ein Track, der die kraftvolle Intensität des Albums perfekt einfängt. Die Texte tauchen tief in innere Konflikte ein und verbinden rohe Emotionen mit einem kraftvollen, melodischen Punch. Das Video bringt diese Energie zum Leben und verleiht der Band eine neue Intensität. Es zeigt beeindruckende Bilder von Sänger Travis Wills, der mit unglaublicher Leidenschaft im Studio singt.

Travis Wills kommentiert: “Darkness Reigns is straight up in your face… killer riffs, perfect example of old school in your face metal. I really enjoyed working on this song. Bill plays awesome on this, and the whole band is just in the pocket tight… really honored to be part of this cool project”!

“This song is about fighting the war inside — and not backing down. That’s what Darkness Reigns means to me. I really pushed Travis, Mike, and Jasmin to their limits. But they nailed everything exactly how I envisioned it. Their performances are exactly what I wanted — raw, intense, and full of power”, sagt Bill Sam.

Jasmin ergänzt: “Darkness Reigns had probably one of the most challenging solos I’ve ever played – both technically and emotionally. Bill Sam had a clear vision for every note on this album and that really pushed me to do my best. There was already so much emotion in the solos, so my goal was to channel that energy and make it speak. Nightsteel isn’t just a heavy record – it’s inspired, focused and full of heart. I am proud to have been a part of it”.

Mike teilt mit: “Darkness Reigns is here! Had a killer time recording drums on this speed anthem. Pure power metal fury from start to finish. Bill’s writing hits like a hammer”!

Die aus Athen stammende Band ist bereit, mit ihrem explosiven Sound und ihrer unermüdlichen Energie die Metalszene zu erobern und einen mutigen Einstieg in die globale Metal-Landschaft zu markieren. Veröffentlicht über Cosmic Fire Records, ist Nightsteel ein 11-Track-Powerhouse, das klassische Heavy- und Power-Metal-Einflüsse mit einem modernen Touch verbindet und den charakteristischen Stil der Band präsentiert – donnernde Riffs, kraftvolle Vocals und eine kompromisslose Hingabe an das Genre.

Das Debütalbum von Nightsteel ist ein Muss für Fans von klassischem Heavy/Power Metal und Bands wie Judas Priest, Savatage, Helloween, Queensrÿche, Iron Maiden, Riot, Accept, Bonfire, Crimson Glory und Manowar. Nightsteel ist erhältlich als Digipak-CD, in einer limitierten schwarzen Vinyl-Edition (nur 300 Exemplare) und digital.

Über Nightsteel:

Nightsteel ist eine brandneue griechische Metal-Band, die den Geist des klassischen 80er-Metals verkörpert und die Magie des Genres auf ganz besondere Weise wiederbelebt. Ihre Musik entführt euch zurück in die glorreichen Tage der 80er, als Heavy Metal ganz oben auf der Liste stand!

Alles begann 2022 mit einer Idee, die Songwriter und Bassist Bill Sam hatte, so wurde Nightsteel geboren. Während er an einigen alten Demo-Songs sowie neuen Stücken arbeitete, bat er seinen Freund und Schlagzeuger Mike Foudotos, der Band beizutreten und das Projekt auf die nächste Stufe zu heben. Nach der Zusammenarbeit mit einigen lokalen Sängern entschied sich Bill, einen Schritt weiter zu gehen und mit einigen der bekanntesten und aufstrebenden Sänger der Metalszene zu arbeiten. Er kontaktierte zuerst Travis Wills (Crimson Glory, Infidel Rising), der von den Songs begeistert war und zustimmte, auf dem Album zu singen. Leider konnte Travis aufgrund seines vollen Aufnahme- und Tourplans nicht alle Songs fertigstellen, sodass Bill auch Craig Cairns (Tailgunner, Ex- Induction), Rob Lundgren (Reveal, Mystery Moon) und Mauro Elias für die verbleibenden Songs engagierte. Darüber hinaus stimmte der virtuose Gitarrist Igor Paspalj zu, Soli auf zwei Songs zu spielen. Die Besetzung wurde mit Jasmin M. an Gitarre und Keyboards vervollständigt.

Nightsteel sind:

Bill Sam – Bass, Songwriting, Hintergrundgesang

Travis Wills – Gesang, Hintergrundgesang

Igor Paspalj – Leadgitarren

Jasmin M. – Gitarren, Keys

Craig Cairns – Gesang, Hintergrundgesang

Rob Lundgren – Gesang, Hintergrundgesang

Mauro Elias – Gesang, Hintergrundgesang

Mike Foudotos – Schlagzeug

Nightsteel online:

https://www.facebook.com/nightsteelband

https://nightsteel-gr.bandcamp.com/