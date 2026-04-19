Saint City Orchestra am 18.04.2026 im Hyde Park Osnabrück

Event: This Ain’t Quiet Tour 2026

Band: Saint City Orchestra

Ort: Hyde Park Osnabrück

Datum: 18.04.2026

Zuschauer: ca. 200

Genre: Irish Folk Punk

Link: www.saintcityorchestra.com

Heute ist es so weit: Endlich wieder im Einsatz für Time For Metal und unterwegs in den Hyde Park Osnabrück. Das Saint City Orchestra aus der Schweiz sorgt schon den ganzen Tag für kribbelige Vorfreude, und natürlich stehen wir viel zu früh auf dem Parkplatz. Ich bin sehr gespannt, wie sie in der Halle abliefern, denn bislang kennen wir sie nur auf Festival-Bühnen und das war jedes Mal ein Abriss. Um 18:30 Uhr ist Einlass und uns fällt sofort auf, dass der Hyde Park noch mal deutlich verkleinert wurde. Die große Bühne ist abgetrennt und in einer Ecke ist eine Stage aufgebaut, die mich zweifeln lässt, wie die ganze Band da draufpassen soll. An der Kasse erfahren wir, dass um die 200 Gäste erwartet werden, und da ergibt es natürlich Sinn, den Raum etwas einzuschränken, damit sie sich nicht in den Weiten verlieren.

Wer denkt, er kann etwas später auftauchen und sich die Vorband schenken, der hat sich heute verkalkuliert, denn pünktlich um 19:30 Uhr steht das Saint City Orchestra ohne Aufwärmer auf der Bühne und legt direkt mit dem Tournamen-gebenden Song This Ain’t Quiet los. Weiter geht es mit Louder Than Regret und Back In Town und ich steh einfach da und freue mich, dass sie sich mal wieder aus der Schweiz bis hier zu uns auf den Weg gemacht haben. Als ich sie das erste Mal für das Review zu Unified hörte, war ich sofort angefixt und hatte gedacht, dass ich die Truppe aus St. Gallen wohl leider nie live sehen werde. Aber nun ist es tatsächlich nach dem Hütte Rockt und dem Paddy Rock schon das 3. Mal, und ich freu mich jetzt schon auf das diesjährige Rockharz, denn auch da sind sie vertreten. Nun kommt mit Burn einer meiner Favoriten, und ich genieße diese gute Laune, die der Band aus jeder Faser strömt und sich immer mehr aufs Publikum überträgt. Sänger Sandro Schmid bittet zwischendurch um etwas mehr Rücksicht aufeinander, da die Fallzahl der Pogowütigen den Helferinstinkt in ihm weckt. Weiter geht es mit Boys In Green und Hairy Grizzly, bei dem Sandro seine Akustikgitarre mit auf die Bühne bringt.

Und dann wird es wirklich beeindruckend, als Violinistin Melodie Pican ein Solo hinlegt, das uns deutlich zeigt, was für eine Bandbreite in diesem Instrument steckt. Es macht einfach Spaß, ihr zuzusehen und mit welcher Spielfreude sie für uns performt.

Auch Gabriel Eschenmoser am Akkordeon steht ihr da in nichts nach. Ich könnte einfach nur dastehen und glotzen, so viel ist auf der Bühne los. Hier klettert der Gitarrist aufs Fass, da springt Melodie ins Publikum und Gabriel direkt hinterher. Sandro singt sich die Seele aus dem Leib und der Schlagzeuger steht auch schon mal auf seinem Hocker, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nur rumstehen geht für mich aber aus Gründen nicht: Der Sound geht so in die Füße, dass man sich einfach bewegen muss.

Wie schon zu Anfang befürchtet, steht sich diese sehr aktive Band einige Male gegenseitig ganz schön auf den Füßen auf der eigentlich zu kleinen Bühne. Aber wie um mich eines Besseren zu belehren, holen sie bei Drink About It einfach noch sechs Gäste mit nach oben, um sich dort ein Bier abzuholen und von dort aus weiterzufeiern. Also: Performen können sie auch in der kleinsten Hütte!

Mit Suicide Bobby ist ein weiterer meiner Lieblings-Live-Songs im Repertoire und das Publikum ist inzwischen auch bei jedem Chorus lautstark mit dabei. Es macht einfach Spaß und die Nähe, die diese Band zu ihren Gästen aufbaut, ist der Wahnsinn. Sie sind immerzu mittendrin und geben komplett Vollgas.

Schließlich spielen sie Rose Tattoo von den Dropkick Murphys (mit denen sie auch schon die Bühne teilten) und Melodie und Gabriel fahren auf einer Box durchs Publikum.

Wer dachte, nun ist das Limit wohl erreicht, der hat sich deutlich getäuscht. Mit dem Middelfinger Song vom neuen Album reißen sie noch mal komplett die Halle ab.

Da sich das Fahnenschwenken von der Bühne aus als schwierig erweist, wandern die zwei langstieligen Flaggen recht schnell ins Publikum, was nicht die beste Idee ist, denn während der eine fast die Lampen abwedelt, ist der andere so angeschickert, dass er beim sich Umdrehen fast die Leute hinter sich erschlägt und für einige Lacher in der Menge sorgt.

Es gibt noch ein paar Zugaben, während derer Melodie und Gabriel nun auch noch die Theke erklimmen, und dann ist um 21 Uhr Schluss. Das heißt, noch nicht ganz, denn die Band lädt das Publikum noch an den Merchstand ein und steht dort für Autogramme und einen Schnack beim Bierchen bereit. Und dass das kein einfaches Gerede war, wird deutlich, als sich Gabriel und Melodie direkt nach dem Auftritt mit Bierfass und Gläsern bewaffnet in Richtung Fanartikel auf den Weg machen.

Einmal mehr wandern wir sehr zufrieden zu unserem Auto. Das Saint City Orchestra hat mal wieder bewiesen, dass sie ein Garant für einen tollen Abend sind, und auch wenn sie nur 90 Minuten zur Verfügung hatten, weil hier heute Abend noch eine Feel-The-Beat-Party steigt, so haben sie jede Sekunde für sich und ihr Publikum genutzt. Danke für so viel gute Laune und für Fannähe, die ihresgleichen sucht. Wir freuen uns auf euch auf dem Rockharz!