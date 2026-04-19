Double Crush Syndrome: veröffentlichen neue Single + Video „It’s A Trap”

„Don‘t grow up – It’s a trap“, die zentrale Refrainzeile sagt es recht deutlich: Man muss nicht jeden Quatsch mitmachen. Schon gar nicht, um anderen zu gefallen.

DCS-Frontmann und Songwriter Andy Brings: „Je älter ich werde, desto weniger kümmert mich mein Alter. Klar, das Gesicht ist etwas weniger frisch, der Körper manchmal müde, aber ganz ehrlich: Das bedeutet gar nichts! Ich fühle mich super, weiß natürlich um meine Unperfektheit, und lasse mir mein Leben nicht von Meinungen und Schablonen aus dem Außen erschweren oder diktieren.

Rock ’n‘ Roll ist mein Lebenselixier und davon nehme ich jeden Morgen einen großen Schluck. Er hält mich für immer jung.“

Double Crush Syndrome nehmen mit der powerpoppigen Punkrock-Nummer It‘s A Trap mal wieder dort Platz, wo es für sie am bequemsten ist: zwischen den Stühlen.

Der Song ist nach Free Hugs For Dictators und Mercury In Retrograde bereits die dritte Singleauskopplung aus dem neuen Albums Until One Of Us Dies, das mit Produzenten-Legende Wolfgang Stach in Köln entstanden ist und am 5. Juni erscheint.

Andy Brings: „Die Zusammenarbeit mit Wolfgang war ein Traum. Wir haben uns oft darüber unterhalten, wie krass es ist, dass wir über drei Jahrzehnten nach unseren gemeinsamen Sodom Produktionen wieder zusammen im Studio sind.“

Vor Kurzem hat die Band eine Crowdfunding Kampagne zum Album ins Leben gerufen. „Wir haben keine Plattenfirma, sondern machen und finanzieren alles selbst. Daher freuen wir uns über den direkten Support alter und neuer Fans, den wir auch brauchen.“

Hier geht’s zur Crowdfunding Kampagne!

Und getreu dem DCS-Bühnenmotto „Nach uns braucht man Hits“ geht es zur Album-VÖ auf Tour mit Doro, Foreigner und The Last Internationale. Hier alle Dates im Überblick:

06. Juni – MS RheinMagie Köln mit Doro

07. Juni – Braunschweig, Kufa Haus mit The Last Internationale

10. Juni – Dresden, Blauer Salon mit The Last Internationale

11. Juni – Frankfurt, Nachtleben mit The Last Internationale

23. Juni – Bürger Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart mit Foreigner

24. Juni – Marktplatz, Lörrach mit Foreigner

02. Juli – München, Musik Arena, Tollwood mit Foreigner