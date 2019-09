Double Crush Syndrome: starten Pre-Order für kommendes Album „Death To Pop“

Double Crush Syndrome veröffentlichen heute ihre neue Single Die Berühmten Drei Worte und starten den Pre-Order für ihr kommendes, neues Album Death To Pop, welches am 25. Oktober 2019 via Arising Empire escheinen wird! Die Single steht ab sofort auf allen digitalen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Andy Brings: „Unser neues Album Death To Pop ist eine vertonte Liebeserklärung an die Wahrhaftigkeit, die Liebe und an die Treue zu sich selbst, die einem alles im Leben ermöglicht. Wir wollten eine geile Rockplatte machen und sind sehr stolz auf das Ergebnis. Hört es euch an und lässt euch mitreissen. Danke!“

Double Crush Syndrome – Death To Pop Tour 2020

Präsentatoren:

Musix, Powermetal.de, The Mellow Music, Twilight, Rock Hard Magazin

15.01.20 GB London – Thousand Island

17.01.20 DE Cologne – Helios 37

18.01.20 DE Bochum – Rotunde

19.01.20 DE Frankfurt – Elfer Music Club

21.01.20 DE Munich – Backstage

22.01.20 AU Vienna – Chelsea

23.01.20 CZE Prague – Klub 007 Strahov

24.01.20 DE Leipzig – Bandhaus

25.01.20 DE Berlin – Maze

26.01.20 DE Hamburg – Indra

