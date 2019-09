Epica: veröffentlichen die digitale Single „Kingdom Of Heaven“

Die niederländischen Metal Titanen Epica haben vor kurzem ihr Lyric Video zu Kingdom of Heaven von ihrem kommenden Re-Release Design Your Universe – Gold Edition veröffentlicht. Kingdom Of Heaven ist ab sofort als digitale Single über den folgenden Link erhältlich: https://nblast.de/Epica-KingdomOfHeaven

Hört euch die Single in den NB New Releases Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Seht euch auch das Lyric-Video zu Kingdom Of Heaven auf dem YouTube Channel der Band an:

Mark Jansen kommentiert: “Kingdom of Heaven bedeutet mir sehr viel. Ich habe diesen Song meiner Großmutter gewidmet nachdem sie starb. Die Lyrics handeln von Nahtoderfahrungen und der Brücke zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Sogar heute noch bin ich auf keinen Epica Song so stolz wie auf diesen, obwohl wir ihn nur selten live spielen können aufgrund seiner Länge, aber wir werden ihn bald auf den Design Your Universe 10th Anniversary Shows spielen. Genießt das Lyric Video!”

Kommentare

Kommentare