Awake The Dreamer: veröffentlichen brandneue Single ‚Far Away‘ vom

Das schwedische Metal Quintett Awake The Dreamer veröffentlicht heute ihre brandneue Single Far Away von ihrem kommenden Debütalbum, Damaged Souls, das am 20. September via Arising Empire erscheinen wird!

Schaut euch das Musikvideo zu Far Away hier an: https://youtu.be/da4f5Cb5EwA

Kauft und/oder streamt euch den Song hier: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/FarAway

Bestellt euch Damaged Souls jetzt hier vor: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/DamagedSouls

Awake The Dreamer verkündet mit stolz Ice Nine Kills auf ihrer The American Nightmare Tour durch Deutschland zu unterstützen!

»Ice Nine Kills – The American Nightmare Germany Tour 2019«

w/ special guest: Awake The Dreamer

10.09 München @ Strom *Sold Out*

14.09 Köln @ Essigfabrik *Sold Out*

15.09 Berlin @ Lido

16.09 Hamburg @ Knust *Sold Out*

17.09 Karlsruhe @ Substage

Tickets: https://bit.ly/2MKZwie

Ersten Singles verpasst?

Schaut euch das Musikvideo zu Atmosphere (feat. Ryo Kinoshita) hier an: https://youtu.be/kbK4K157ztk

Kauft und/oder streamt ‚Atmosphere (feat. Ryo Kinoshita)‚ hier: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/Atmosphere

Schaut euch das Musikvideo zu ‚Your Mind‘ hier an: https://youtu.be/YCpUaTdN000

Kauft und/oder streamt ‚Your Mind‘ hier: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/YourMind

Damaged Souls tracklist:

01. Damaged Souls

02. Atmosphere (feat. Ryo Kinoshita)

03. Far Away

04. Believe

05. Blood Red Fists

06. Lunar

07. Your Mind

08. Liberation

09. Vigilant (feat. Robert Ljung)

10. Negative Filters

