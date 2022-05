Awake The Dreamer: veröffentlichen neue Single / Video ‚Alone‘

Awake The Dreamer kehren mit dem nächsten Kapitel und der brandneuen Single Alone zurück, die alles enthält, was man von einem exzellenten Comeback einer der vielversprechendsten Bands der letzten Jahre aus Schweden erwarten kann.

Schaut euch Alone jetzt an:

„Wir haben uns eine Auszeit genommen, um uns wirklich darauf zu konzentrieren, den neuen Sound unserer Band zusammenzuführen und die Parts beizubehalten, die immer das sein werden, worum es bei Awake The Dreamer geht. Wir freuen uns sehr, Alone als erste Veröffentlichung der neuen Ära der Band zu präsentieren“, sagt Gitarrist Alexander Backman.

Die Geschichte von Awake The Dreamer führt uns zurück ins Jahr 2015, als der in Stockholm ansässige Melodic Post-Hardcore/Metalcore-Act von Kindheits- und Highschool-Freunden gegründet wurde. Seit der Veröffentlichung ihrer EP Grow im Jahr 2016 tourte die Band durch ganz Europa und Asien, zusammen mit Bands wie Ice Nine Kills, Northlane, Adept und Crystal Lake, um nur einige zu nennen.

Im September 2019 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Damaged Souls über Arising Empire. Eine 10-Track-Einführung in knallharten melodischen Post-Hardcore/Metalcore, die auch Features von Robert Ljung von Adept in Vigilant und Ryo Kinoshita von Crystal Lake in Atmosphere enthielt.

„Als kleinere Band, die noch nicht einmal ein Album herausgebracht hatte, als wir durch Europa und Asien tourten, holte uns die Pandemie endgültig ein. Als ob das nicht genug wäre, hatten wir leider ehemalige Mitglieder, die die Band verließen, also wurde es für uns selbstverständlich, einfach bei null anzufangen, um unseren Sound neu zu entwickeln. Ein Sound, auf den wir wirklich stolz und glücklich sind. Es fühlt sich großartig an, wieder Musik zu veröffentlichen und wir freuen uns sehr, wieder zurück zu sein“, sagt Benjamin Turesson (Bass/Gesang).

Awake The Dreamer sind zurück!

Awake The Dreamer sind:

Max Andrén – Gesang

Benjamin Turesson – Bass / Gesang

Victor Sandberg – Gitarre

Alexander Backman – Gitarre

