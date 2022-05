Festival Ohne Bands 2022: „Baden-Württembergs größter Abenteuerspielplatz“ – von 26.-29. Mai geht es in Hailtingen wieder los

Als eine der ersten Großveranstaltung nach zwei Jahren Zwangspause eröffnet das Festival Ohne Bands das Festivaljahr 2022. Es wird das erste Festival sein, das für tausende von Festivalgängern die lange Durststrecke beendet!

Und das ganz offiziell ohne Corona-Auflagen. „Es steht nun endgültig fest, wir dürfen exakt so wie früher veranstalten“, so Festival-Organisator David Lüke, „Bei einer Besprechung am 04.05.2022 mit allen Behörden, darunter, Polizei, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Bürgermeister, usw. wurde endgültig bestätigt, dass es für 2022 keine Auflagen gibt.“ Lüke schmunzelt und sagt weiter: “Unser Motto ist seither keine Masken, kein Test, kein Anstand.“ Diese Lockerungen gelten seit dem 02.04.2022 generell für alle Festivals in Baden-Württemberg.

Erstmals in diesem Jahr wird es dafür ein Green Camping und eine Truckmeile geben. So soll den unterschiedlich und außerhalb der Norm gearteten Camping-Fans jeweils noch ein Stück weit mehr entsprochen werden. Während das Green Camping die ruhigeren und ordentlicheren Fans ansprechen soll – dort sind Stromaggregate verboten und es wird strikt auf Müllvermeidung geachtet – , darf auf der Truckmeile geprotzt werden. Sie ist ein extra Areal für alle Großfahrzeuge und Sonderaufbauten, die weit über die normalen Ausmaße von Wohnmobil oder Auto hinausgehen. Mit ihnen haben bereits in der Vergangenheit einige Kreativ-Camper geglänzt und sind mit umgebauten Unimoks inklusive Rooftopbar, Feuerwehrautos oder Militärtrucks mitsamt Heck-Pool angereist. Auf einer eigenen Campingfläche können sich alle Freunde größerer Campinggefährte dieses Jahr nach Herzenslust austoben – den Maßen und der Beschaffenheit der Fahrzeuge sind dabei keine Grenzen gesetzt. „Baden-Württembergs größter Abenteuerspielplatz eben“, wie David Lüke zu sagen pflegt.

Das Festival 2022 wird wie jedes Jahr ein bisschen auf den Feldern rund um Hailtingen wandern – eine Vereinbarung mit den Bauern, um deren Fruchtfolge einzuhalten und somit die Äcker fruchtbar zu halten. Besondere Neuheit: Das Infield kommt in die Mitte und wird kreisrund. Somit hat kein Fan einen weiteren Laufweg als 300 Meter vom Campingplatz zur Partyarea. Es wird wieder das volle Festivalprogramm geboten, mit lauter Musik aus vielen Genres, Festivalfood, Merch und kalten Getränken. Nur Bands werden auch 2022 traditionell nicht auftreten.

Tickets und Zusatztickets, die für 2020 und 2021 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit für 2022. „Einfach mitbringen und einlösen“ erklärt Lüke “ Danke an über 5.000 Fans, die uns zwei Jahre die Treue gehalten und Ihre Tickets behalten haben.“

Fürs Festival 2022 gibt es noch das 3 Tages-Camping Ticket für 49 €. Falls das Festival nicht ausverkauft wird, soll es ab dem 19.05.22 auch Tagestickets für 20 € geben. Diese können über die Homepage festivalohnebands.de. bestellt werden oder dann an der Abendkasse. „An Alle da draußen, die noch überlegen, bitte holt euch schnell Tickets. Platz haben wir aktuell für bis zu 10.000 Besucher.“

Infos unter:

https://festivalohnebands.de

https://www.facebook.com/festivalohnebands/