Michael Monroe: neue Single ‚Can’t Stop Falling Apart” aus dem neuen Album “I Live Too Fast To Die Young” veröffentlicht

Monroe’s neueste Single /Video Can’t Stop Falling Apart ist veröffentlicht. Der Song ist vom neuen Album I Live Too Fast To Die Young, welches am 10. Juni 2022 über Silver Lining Music erscheint.

“Es ist eine Ode an unsere Frauen und an alle, die uns lieben und immer an unserer Seite stehen und uns unterstützt haben während wir die Welt touren und Musik machen ,” sagt Monroe über die neue Single. “Aber dies gilt auch für jede andere Person, die hart arbeitet, viel von zu Hause weg ist, die aber glücklich sein kann, weil jemand da ist, der durch dick und dünn mit einem geht. Es ist ein Song für unsere Nächsten und Liebsten, die immer für uns da sind.”

“Es ist ein großer 1970-er von Slade-inspirierter Glam Song,” sagt Rich Jones, “Er feiert unsere Liebsten und die, die uns immer unterstützt haben in den Ups und Downs, die man als Musiker hat.”

“Versuch dich auf das Positive zu konzentrieren”, fährt Monroe fort. “Wenn du dich auf etwas fokussierst, dann wird es zig- fach zurückkommen…”

Michael Monroe, der übermächtige, gesellige, glamouröse Rock’n’Roll Gott, der noch immer die gleiche Kraft und den Elan hat, wie zu der Zeit, als er Hanoi Rocks angeführt hat. Er ist natürlich kein Philosoph, aber hört sich fast wie einer an. „Wir sind zur Unterhaltung da, wir möchten, dass die Leute eine gute Zeit haben, aber du musst nicht dein Gehirn ausschalten, um zu Tanzen und eine super Zeit zu erleben. Kämpfe einfach gegen die Langeweile, gegen das Normale, gegen das, was dir gesagt wurde, was du tun sollst oder musst. Sei einfach du selbst, du musst dich nicht entschuldigen und etwas zu Bedauern ist falsch.“ – sagt Monroe.

I Live Too Fast To Die Young, ein großartiges Rock’n’Roll Album, welches am 10. Juni 2022 über Silver Lining Music erscheint. I Live Too Fast To Die Young – ein ehrlicher Schrei aus vollem Herzen.

Weitere Infos zu Michael Monroe und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: