Michael Monroe: neue Single “Murder The Summer Of Love” veröffentlicht

“I live too fast to die young, it ain’t nothing when your head’s screwed on,” röhrt der elektrisierende Frontmann Michael Monroe auf seinem zweiten Album für Silver Lining Music. Ein großartiges Rock ’n‘ Roll Album, das am 10. Juni 2022 weltweit veröffentlicht wird. I Live Too Fast To Die Young – ein ehrlicher Schrei aus vollem Herzen.

Zu einer Zeit, wo Spaß zu haben nicht einfach ist, kommt I Live Too Fast To Die Young als gradliniges, freches Album mit rauer Rock ’n‘ Roll Musik – deftige Songs wie Young Drunks & Old Alcoholics, All Fighter und dem punkigen Murder The Summer Of Love. Die Songs bringen frische, knackige Elektrizität und Melodien, die sich schimmernd um messerscharfen Riffs wickeln. Ausgedehnte, Stones-angehauchte Tracks gibt es ebenfalls wie das Can’t Stop Falling Apart und Everybody’s Nobody, während der Titeltrack genau zwischen deine Augen zielt, mit einen forschen Back Beat und einem frechen Chor, wundervoll und großartig in Szene gesetzt mit Michael Monroes unbändiger, aufregender Pose – mit seiner großartigen Attitude.

Offizielles Video Murder The Summer Of Love:

“Dies Album hat eine großartige Kombination und Balance von Songs und die Kollektion auf dem Album erzählt im Ganzen eine tolle Geschichte”, sagt Monroe, der in den 80igern international berühmt und enorm einflussreich wurde als Frontmann der Band Hanoi Rocks. “Das Album ist farbenfroh und steckt voller Energie und natürlich ist es Rock ’n‘ Roll, aber Punk ist und bleibt immer ein Teil von dem was wir sind und das wird unsterblich sein.“

Das Album wurde in den Inkfish Studios in Helsinki, Finnland im November/Dezember 2021 aufgenommen und von der Band zusammen mit Erno Laitinen produziert. Michael Monroe (Gesang und Harmonika), Steve Conte (Gitarre und Gesang), Rich Jones (Gitarre und Gesang), Karl Rockfist (Schlagzeug) und Sami Yaffa (Bass/Gesang/Gitarre) und einigen Gastmusikern; unter anderem dem legendären Guns n’ Roses Gitarristen Slash, den man mit einem Solo und zusätzlicher Gitarre auf dem Titeltrack hören kann. Mit I Live Too Fast To Die Young steht fest, dass Michael Monroe den Sommer mit einem triumphalen Schritt beginnt und einen echten Rock ’n‘ Roll-Leckerbissen für das Jahr 2022 anbietet.

I Live Too Fast To Die Young ist verfügbar als CD Digipak, 12” Rote Vinyl, unterschriebene Limited Edition 12” Vinyl mit einem alternativen Artwork, Digital Download, Streaming und spezielle D2C Bundles.

I Live Too Fast To Die Young Tracklist:

1. Murder The Summer Of Love

2. Young Drunks & Old Alcoholics

3. Derelict Palace

4. All Fighter

5. Everybody’s Nobody

6. Antisocialite

7. Can’t Stop Falling Apart

8. Pagan Prayer

9. No Guilt

10. I Live Too Fast To Die Young

11. Dearly Departed

Die Band wird auch in Deutschland einige Festivals und eigene Shows spielen:

04 Jun – Rock Hard Festival, Gelsenkirchen (DE)

17 Jun – Stadthalle, Zwickau (DE) *

21 Jun – Mitsubishi Electric Halle, Dusseldorf (DE)*

22 Jun – Jahrhunderthalle, Frankfurt (DE)*

04-06 Aug – Wacken Open Air, Wacken (DE)

*Supporting Alice Cooper

Tickets: www.michaelmonroe.com/web/

Line-Up:

Michael Monroe – Gesang, Harmonika

Steve Conte – Gitarre, Gesang

Rich Jones – Gitarre, Gesang

Karl Rockfist – Schlagzeug

Sami Yaffa – Bass, Gesang, Gitarre

