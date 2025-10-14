Danko Jones: präsentieren mit neuer Video-Single „Diamond In The Rough“ feat. Marty Friedman (Megadeth) eine Hommage an Kiss

Das kanadische Rock-Trio Danko Jones meldet sich mit ihrer explosiven neuen Single Diamond In The Rough zurück, die als Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Leo Rising dient, das am 21. November 2025 über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music und Sonic Unyon Records (nur Kanada) veröffentlicht wird.

Der Song ist eine kraftvolle Hommage an die klassischen Klänge von Kiss, verstärkt durch ein mitreißendes Gastsolo des Gitarrenlegenden Marty Friedman (Megadeth, Cacophony).

Die Band äußert sich dazu: „Channeling early Kiss, this is a favorite of mine, especially with the one and only Marty Friedman on lead guitar!”

Diamond In The Rough fängt die rohe, unverfälschte Energie des Arena-Rocks der 1970er Jahre ein. Friedmans feuriges Gitarrenspiel entfacht das Lied und verleiht dem charakteristischen Power-Trio-Sound der Band einen zusätzlichen Schub.

Das offizielle Video zu Diamond In The Rough kann hier angesehen werden:

Die Single ist hier verfügbar: https://dankojones.rpm.link/diamondPR

Nach den adrenalingeladenen Singles What You Need, Everyday Is Saturday Night und der Veröffentlichung von Diamond In The Rough verspricht das kommende Studioalbum Leo Rising eine Meisterklasse in schweißtreibendem, geradlinigem Rock zu werden – perfekt produziert von dem langjährigen Mitarbeiter Eric Ratz. Vollgepackt mit messerscharfen Riffs, donnernden Rhythmen und eingängigen Hooks bekräftigt das Album, dass Danko Jones den Rock am Leben halten, indem sie es besser machen als alle anderen.

Leo Rising könnte euer elektrisierendstes und aufbauendstes Album bisher sein – ein Energieschub aus hochoktanigem Rock, der für volle Clubs, offene Straßen und alles dazwischen gemacht ist! Mehr Informationen zu Danko Jones (inklusive der Tourdaten für 2025) und dem kommenden Album findet ihr hier:

Danko Jones online:

https://www.facebook.com/dankojones/

https://www.instagram.com/danko_jones/