Lauryn Hamilton Murray – Heir Of Storms

Buchtitel: Heir Of Storms

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 544 Seiten

Genre: Fantasy, Romantasy

Release: 27.08.2025

Autor: Lauryn Hamilton Murray

Link: https://www.penguin.de/buecher/lauryn-hamilton-murray

Verlag: cbj Jugendbücher

Buchform: Taschenbuch, gebundenes Buch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-570-16749-6

Der erste Band der Storm Weavers-Reihe erschien am 27.08.2025 als gebundenes Buch mit Schutzumschlag und wunderschönem Farbschnitt. Der geborenen Schottin gelang mit ihrer Debüt-Trilogie direkt eine Veröffentlichung in zehn Ländern – unter anderem Deutschland, Frankreich und Portugal. Dieser fantastische Start liegt vermutlich an ihrem Studium in englischer Literatur und dem Masterabschluss in kreativem Schreiben, da eine Professionalität bei diesem Debüt nicht abzustreiten ist. Heir Of Storms ist ein Fantasyroman, der dem Genre Romantasy zugeordnet werden kann, jedoch nichts an Intrigen, Magie und Geheimnissen vermissen lässt.

Die Story von Heir Of Storms:

Die Protagonistin Blaze stammt aus einer mächtigen Familie von Feuer-Magiern, am Tag ihrer Geburt entstehen jedoch keine Flammen, nicht mal ein Funke. Stattdessen beschwört sie einen gewaltigen Sturm, der Zerstörung und Tod mit sich brachte. Damit wurde sie zur letzten Sturmweberin – gefürchtet und gehasst, von Jung und Alt, Arm und Reich zu gleichen Teilen. Doch ihre Magie scheint verbraucht, bis sie und ihr Bruder Flint in ein Turnier ums Reich gezwungen werden und Blaze nichts anderes übrigbleibt, ihre Magie wieder auferstehen zu lassen und den Umgang zu meistern. Neben dieser Aufgabe erwarten sie Intrigen, ein charmanter Kronprinz und die Frage, wer Freund und wer Feind ist.