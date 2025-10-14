Testament: veröffentlichen animiertes Video zu „High Noon“

Die Bay-Area-Thrash-Metal-Ikonen Testament melden sich mit ihrem vierzehnten Studioalbum Para Bellum zurück, das am 10. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Das Album fungiert sowohl als Schlachtruf als auch als Beobachtung der angespannten Beziehung der Menschheit zu ihren eigenen Schöpfungen. Während die Technologie voranschreitet und die Entfremdung zunimmt, reflektiert Para Bellum das moderne Chaos durch Musik, die drängend, scharf und unerschütterlich menschlich ist. Mehr Informationen zum kommenden Album findet ihr hier.

Die neueste Single der Band, High Noon, ist ein eindringlicher und grooviger Track, der dazu führt, dass man sich ständig umschaut. Sie erzeugt ein lebhaftes Gefühl von Unbehagen und Angst – sowohl lyrisch als auch musikalisch – als ob etwas Unbekanntes auf einen zukommt. Seht euch das animierte Video, erstellt von Freakshot Films, hier an:

Chuck Billy äußert sich dazu: „We are so fired up about the release of Para Bellum. There were a lot of hours spent putting this together. These new songs put me out of my comfort zone as a vocalist but the final result I am very proud of what I accomplished. See you in the pit!“

Testament | Obituary

w/ Guests: Destruction & Nervosa

10-Oct-25 UK – Manchester @ Manchester Academy

11-Oct-25 UK – London @ O2 Forum Kentish Town

12-Oct-25 BE – Antwerp @ Trix

13-Oct-25 DE – Stuttgart @ LKA Longhorn

14-Oct-25 DE – Hamburg @ Große Freiheit 36

16-Oct-25 CH – Pratteln @ Z7 Konzertfabrik

17-Oct-25 DE – Wiesbaden @ Schlachthof

18-Oct-25 IT – Milan @ Live Club

19-Oct-25 DE – Saarbruecken @ Garage

21-Oct-25 SI – Ljubljana @ Media Center

22-Oct-25 AT – Vienna @ Arena

23-Oct-25 PL – Wroclaw @ A2

24-Oct-25 DE – Munich @ TonHalle

25-Oct-25 DE – Oberhausen @ Turbinenhalle

26-Oct-25 NL – Utrecht @ Tivoli Vredenburg – Ronda

Tickets: https://www.testamentlegions.com/site/#tour

