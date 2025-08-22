Testament: kündigen neues Album „Para Bellum“ an und veröffentlichen Video zur neuen Single „Infanticide A.I.“

Die Bay-Area-Thrash-Metal-Ikonen Testament kehren in diesem Herbst mit ihrem vierzehnten Studioalbum Para Bellum zurück. Das Album, das am 10. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird, fungiert sowohl als Schlachtruf als auch als Beobachtung der angespannten Beziehung der Menschheit zu ihren eigenen Schöpfungen. Während die Technologie voranschreitet und die Entfremdung zunimmt, reflektiert Para Bellum das moderne Chaos durch Musik, die drängend, scharf und unerschütterlich menschlich ist.
Gestern präsentierten Testament einen ihrer intensivsten Songs, die sie bisher geschrieben haben: Infanticide A.I. Angeführt von der atemberaubenden Geschwindigkeit ihres neuen Schlagzeugers Chris Dovas, zeigt die Band ihr musikalisches Talent weit über die erwarteten Normen hinaus. Das Musikvideo zu Infanticide A.I., das von Joey Durango inszeniert wurde, kann hier angesehen werden:
Streamt Infanticide A.I. hier: https://testament.bfan.link/infanticide-a-i
Chuck Billy von Testament kommentiert: „The new album Para Bellum consists of some fast, heavy and melodic tunes. Once again Peterson has found a way to keep the song writing fresh and modern sounding. It’s gonna be hard to choose what songs to play live cause to many to choose from.“
Eric Peterson von Testament erklärt: „It’s been five years since our last record Titans Of Creation was released. Since then, we all waited to get back to it and we all did in a big way! Now our long over due new record Para Bellum is upon us and about to be released in October. We are super stoked and excited to release new blood and fury to you all! With our first single Infanticide A.I. we’re coming out swinging! But with new velocities of fury, while maintaining a balance that we all love and know from a Testament track, enjoy!“
Para Bellum – Trackliste:
1. For The Love Of Pain
2. Infanticide A.I.
3. Shadow People
4. Meant To Be
5. High Noon
6. Witch Hunt
7. Nature Of The Beast
8. Room 117
9. Havana Syndrome
10. Para Bellum
Para Bellum kann ab sofort in den folgenden Formaten vorbestellt werden:
- CD Jewel, 20 pg Booklet
- Gold Cassette (Band/King’s Road Exclusive – Limited)
- 2 LP Gatefold, 16 pg Booklet
- Yellow, Black & Brown Splatter (Band/King’s Road Exclusive – Limited)
- Copper (Mass Market Retail (US/EU))
- Bone & Brown Marbled (NB Europe Exclusive)
- Black and Orange Swirl + Splatter (NB Europe Exclusive)
- Orange & Black Swirl (NB U.S. Exclusive)
Die neue Veröffentlichung Para Bellum wurde unter der Regie von Juan Urteaga aufgenommen, von Jens Bogren im Fascination Street Studios gemischt und von Tony Lindgren ebenfalls im Fascination Street Studios gemastert. Das Album präsentiert sich extrem poliert und läuft auf Hochtouren. Die Band hat erneut Eliran Kantor beauftragt, das Cover-Artwork zu gestalten. In einer Zeit, die von KI-generierten Bildern überschwemmt wird, fängt die handgemalte Kreation das Wesen des Albums ein: ein friedlicher Engel aus Raketen, eine Explosion, die zum Heiligenschein wird, umgeben von Gestalten mit Schaufeln und Büchern, die an ihren Gesichtern befestigt sind.
Von der ersten Note bis zum letzten Atemzug ist Para Bellum ein Album von Kriegern – geschaffen im Chaos und darauf ausgelegt, die kommenden Kriege zu überdauern!
Latin America Tour
21-Aug-25 BR – Brasília @ Toinha Brasil Show
23-Aug-25 BR – Rio De Janeiro @ Circo Voador
24-Aug-25 BR – São Paulo @ Carioca Club
US Festivals
21-Sep-25 US – Louisville, KY @ Louder Than Life 2025
03-Oct-25 US – Sacramento, CA @ Aftershock 2025
Die Termine der EU/UK Co-Headline Tour mit Obituary, Destruction und Goatwhore findet ihr hier:
Testament: kündigen EU/UK Co-Headline Tour mit Obituary an – Support: Destruction & Goatwhore
Testament sind:
Chuck Billy | Gesang
Eric Peterson | Gitarre
Alex Skolnick | Gitarre
Steve DiGiorgio | Bass
Chris Dovas | Schlagzeug
