Arch Enemy: veröffentlichen neues Video zu „Illuminate The Path“ vom aktuellen Album „Blood Dynasty“

Arch Enemy haben ein neues offizielles Musikvideo zu Illuminate The Path veröffentlicht, einem Fanliebling aus dem neuesten Album Blood Dynasty. Das Musikvideo wurde von Patric Ullaeus inszeniert und produziert. Seht es euch hier an:
Das Video erscheint nur wenige Wochen bevor die Extreme Metal Titanen im Oktober 2025 ihre Europatour als Headliner starten. An ihrer Seite werden die mächtigen Amorphis und Eluveitie als Co-Support-Acts auftreten, während die drückenden Gatecreeper die Tore des Chaos öffnen werden.
European Blood Dynasty 2025 Tour
Arch Enemy
w/ Amorphis / Eluveitie
Gatereeper
10.10.2025 Stuttgart (DE) – Schleyerhalle
11.10.2025 Frankfurt am Main (DE) – Jahrhunderthalle
12.10.2025 Munich (DE) – Zenith
14.10.2025 Budapest (HU) – Barba Negra
15.10.2025 Vienna (AT) – Gasometer
17.10.2025 Berlin (DE) – Columbiahalle
18.10.2025 Prague (CZ) – Sportovni Hala Fortuna
19.10.2025 Gliwice (PL) – PreZero Arena Gliwice
21.10.2025 Zurich (CH) – The Hall
22.10.2025 Milan (IT) – Alcatraz
23.10.2025 Lyon (FR) – Radiant-Bellevue
25.10.2025 Madrid (ES) – Vistalegre
27.10.2025 Paris (FR) – Zenith
28.10.2025 Amsterdam (NL) – AFAS Live
30.10.2025 Wolverhampton (UK) – Civic Hall
31.10.2025 Manchester (UK) – O2 Apollo
01.11.2025 London (UK) – Eventim Apollo
03.11.2025 Esch sur Alzette (LU) – Rockhal
04.11.2025 Brussels (BE) – Ancienne Belgique
05.11.2025 Leipzig (DE) – Haus Auensee
07.11.2025 Gothenburg (SE) – Partille Arena
08.11.2025 Stockholm (SE) – Annexet
10.11.2025 Helsinki (FI) – Ice Hall
12.11.2025 Oslo (NO) – Sentrum Scene
13.11.2025 Copenhagen (DK) – Poolen
14.11.2025 Hannover (DE) – Swiss Life Hall
15.11.2025 Duesseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Hall
Arch Enemys zwölftes Studioalbum Blood Dynasty erschien am 28. März 2025 über Century Media Records. Die Platte enthält elf neue Tracks voller kraftvoller Gitarrenriffs und kehliger Kraft, die typisch für die Band sind.