Arch Enemy: veröffentlichen neues Video zu „Illuminate The Path“ vom aktuellen Album „Blood Dynasty“

Arch Enemy haben ein neues offizielles Musikvideo zu Illuminate The Path veröffentlicht, einem Fanliebling aus dem neuesten Album Blood Dynasty. Das Musikvideo wurde von Patric Ullaeus inszeniert und produziert. Seht es euch hier an:

Das Video erscheint nur wenige Wochen bevor die Extreme Metal Titanen im Oktober 2025 ihre Europatour als Headliner starten. An ihrer Seite werden die mächtigen Amorphis und Eluveitie als Co-Support-Acts auftreten, während die drückenden Gatecreeper die Tore des Chaos öffnen werden.

European Blood Dynasty 2025 Tour

Arch Enemy

w/ Amorphis / Eluveitie

Gatereeper

10.10.2025 Stuttgart (DE) – Schleyerhalle

11.10.2025 Frankfurt am Main (DE) – Jahrhunderthalle

12.10.2025 Munich (DE) – Zenith

14.10.2025 Budapest (HU) – Barba Negra

15.10.2025 Vienna (AT) – Gasometer

17.10.2025 Berlin (DE) – Columbiahalle

18.10.2025 Prague (CZ) – Sportovni Hala Fortuna

19.10.2025 Gliwice (PL) – PreZero Arena Gliwice

21.10.2025 Zurich (CH) – The Hall

22.10.2025 Milan (IT) – Alcatraz

23.10.2025 Lyon (FR) – Radiant-Bellevue

25.10.2025 Madrid (ES) – Vistalegre

27.10.2025 Paris (FR) – Zenith

28.10.2025 Amsterdam (NL) – AFAS Live

30.10.2025 Wolverhampton (UK) – Civic Hall

31.10.2025 Manchester (UK) – O2 Apollo

01.11.2025 London (UK) – Eventim Apollo

03.11.2025 Esch sur Alzette (LU) – Rockhal

04.11.2025 Brussels (BE) – Ancienne Belgique

05.11.2025 Leipzig (DE) – Haus Auensee

07.11.2025 Gothenburg (SE) – Partille Arena

08.11.2025 Stockholm (SE) – Annexet

10.11.2025 Helsinki (FI) – Ice Hall

12.11.2025 Oslo (NO) – Sentrum Scene

13.11.2025 Copenhagen (DK) – Poolen

14.11.2025 Hannover (DE) – Swiss Life Hall

15.11.2025 Duesseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Hall



Arch Enemys zwölftes Studioalbum Blood Dynasty erschien am 28. März 2025 über Century Media Records. Die Platte enthält elf neue Tracks voller kraftvoller Gitarrenriffs und kehliger Kraft, die typisch für die Band sind.

